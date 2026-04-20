Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 17-Jähriger schießt auf Bushaltestelle in Plate

Plate (ots)

Am späten Samstagnachmittag hat ein Jugendlicher in Plate mit einer Schusswaffe eine Bushaltestelle beschädigt.

Zeugen informierten gegen 17:30 Uhr die Polizei darüber, dass ein Jugendlicher in der Friedrich-Wehmer-Straße mit einer Pistole auf die Glasscheibe einer Bushaltestelle geschossen habe. Durch den Schuss wurde die Scheibe zerstört.

Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten trafen vor Ort auf eine Gruppe Jugendlicher und konnten den 17-jährigen Tatverdächtigen schnell identifizieren. Bei der verwendeten Waffe handelt es sich um eine Druckgaspistole, die im Nachgang sichergestellt wurde.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen gemeinschaftsschädlicher Sachbeschädigung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell