Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA)

GBA: Haftbefehl im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Sabotage an den "Nord Stream" Gaspipelines in Vollzug gesetzt

Karlsruhe (ots)

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hat heute (28. November 2025) den Haftbefehl gegen den

ukrainischen Staatsangehörigen Serhii K.

in Vollzug gesetzt.

Der Beschuldigte war am 21. August 2025 in der Provinz Rimini (Italien) festgenommen und gestern (27. November 2025) nach Deutschland überstellt worden (vgl. Pressemitteilung Nr. 52 vom 21. August 2025).

Original-Content von: Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (GBA), übermittelt durch news aktuell

