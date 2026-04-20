Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW entzieht sich Verkehrskontrolle - Fahrzeugführer nach Unfall flüchtig

Perlin (LK NWM) (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 18. April beabsichtigten Einsatzkräfte der Landespolizei Schleswig-Holstein, auf der Bundesautobahn 24 im Bereich der Kanalbrücke einen Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der graue Jeep Grand Cherokee entzog sich der Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit sowie grob rücksichtsloser Fahrweise vor den Einsatzkräften. An der Anschlussstelle Wittenburg verließ das Fahrzeug die Autobahn. Im weiteren Verlauf verlor sich der Sichtkontakt zu dem Pkw, der anschließend über die Landesstraße 05 in Richtung Renzow fuhr.

Gegen 02:15 Uhr stellten Einsatzkräfte den verunfallten Jeep im Bereich Perlin fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer hatte die Unfallstelle bereits verlassen und konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, einschließlich des Einsatzes einer Drohne mit Wärmebildtechnik, nicht festgestellt werden.

Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug zuvor im Bereich Schleswig-Holstein entwendet worden war. In diesem Zusammenhang sowie wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Polizei Schleswig-Holstein.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort werden durch das Kriminalkommissariat Gadebusch geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer oder zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 03886 722-0 im Polizeirevier Gadebusch oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Darüber hinaus werden insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des flüchtenden Fahrzeugführers möglicherweise gefährdet wurden, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

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