Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl eines Traktors in Schwerin - Zeugenaufruf

Schwerin (ots)

Am Wochenende vom 18. bis 20. April 2026 kam es auf einem Betriebsgelände in Schwerin zu einem Diebstahl eines Traktors. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten bislang unbekannte Täter unbefugt auf das Gelände der geschädigten Firma. Dort öffneten sie einen Traktor, setzten ihn in Betrieb und fuhren in ein angrenzendes Waldstück.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 112.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Schwerin hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die zwischen dem 18. und 20. April 2026 verdächtige Beobachtungen auf oder in der Nähe des betroffenen Betriebsgeländes oder des angrenzenden Waldstücks gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 in Verbindung zu setzen.

Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

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