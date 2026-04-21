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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Graffitis an Veranstaltungshalle in Elmenhorst - Staatsschutz ermittelt

Elmenhorst (ots)

Nach mehreren Graffiti-Schmierereien an einer Veranstaltungshalle in Elmenhorst bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesen Vorfällen. Unbekannte Täter haben sich vermutlich in der Nacht zu Montag Zugang zum umfriedeten Grundstück verschafft und in der weiteren Folge zahlreiche Farbschmierereien an der Halle in der Hauptstraße aufgetragen. Dabei handelt es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge auch um Schriftzüge mit mutmaßlich politisch links motiviertem Hintergrund.

Die Schmierereien sind sowohl auf der Tür des Haupteingangs, als auch auf der Fassade der Halle hinterlassen worden und erreichen teilweise eine Höhe von über zwei Meter. Durch den Farbauftrag mit schwarzer, rosafarbener und grüner Sprühfarbe entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Insgesamt wurden fast zwanzig Graffiti an der Halle angebracht.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Vorfällen nimmt das Polizeirevier in Bad Doberan (038203 56-224) entgegen. Auch über die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de können Hinweise gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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