Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Blitzeranhänger in Dreilützow beschädigt

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Dreilützow (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen einen Blitzeranhänger beschädigt, der an der L042 in Dreilützow aufgestellt war.

Nach Auskunft von Mitarbeitern des Landkreises Ludwigslust-Parchim, die für die Bedienung des Gerätes zuständig sind, wurden die Beschädigungen heute Vormittag gegen 10:00 Uhr festgestellt und die Polizei informiert. Demnach waren zwei größere Dellen im oberen Bereich des Anhängers erkennbar.

Ob durch die Beschädigung der Außenverkleidung des Anhängers auch die Funktionstüchtigkeit der Messeinrichtung eingeschränkt wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Vorerst wird der entstandene Sachschaden auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Dem Anschein nach könnten die Deformationen durch Sprengkörper hervorgerufen worden sein. Nach Auskunft von Anwohnern wurden zwei lautstarke Detonationen in der Nacht zu Sonntag wahrgenommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, sich bei der Polizei in Hagenow (Tel.: 03883 6310) oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

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