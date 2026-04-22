Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei verletzte Polizisten nach Widerstandshandlung in Kröpelin

Kröpelin (ots)

Am gestrigen Abend ist es in Kröpelin im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einer Widerstandshandlung eines Mannes gekommen, bei der drei Polizisten verletzt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll ein lautstarker Streit in einem Mehrfamilienhaus Auslöser für den Polizeieinsatz gegen 18:45 Uhr gewesen sein. Der beteiligte Mann verließ die Örtlichkeit vor Eintreffen der Beamten. Strafrechtliche Hinweise ergaben sich nach Rücksprache mit seiner Bekannten zunächst nicht.

Etwa zwei Stunden später kam es zu einem erneuten Einsatz an derselben Anschrift in der Schulstraße. Der Mann soll wiederholt und in aufdringlicher Weise an der Tür des Mehrfamilienhauses klingeln. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte konnte der 22-jährige Mann nicht mehr angetroffen werden, wurde wenig später jedoch von einer anderen Streifenwagenbesatzung festgestellt.

Zunächst zeigte sich der Mann kooperativ, verhielt sich im Verlauf des Gesprächs jedoch zunehmend aggressiver und griff schließlich die eingesetzten Beamten an. In der weiteren Folge konnte der Mann durch die Polizisten überwältigt werden. Auch nach dem Anlegen der Handfesseln setzte er sich durch Tritte zur Wehr, bevor er in Gewahrsam genommen und dem Zentralgewahrsam in Rostock zugeführt werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille.

Im Zuge des Einsatzgeschehens wurden drei Polizeibeamte verletzt. Einer der Beamten erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und wurde ins Krankenhaus nach Rostock gebracht. Die beiden weiteren Beamten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Gegen den deutschen Mann ist unter anderem Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.

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