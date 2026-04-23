Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Elfjähriges Mädchen in Rostock vermisst

Rostock (ots)

Seit dem gestrigen Mittwochabend wird ein elfjähriges Mädchen in Rostock vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 23:00 Uhr im Bereich einer Klinik im Stadtteil Gehlsdorf gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste stammt ursprünglich aus der Region Güstrow, ist in Rostock nicht ortskundig und benötigt medizinische Unterstützung.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen unter anderem Diensthunde und eine Drohne eingesetzt wurden, konnte das Mädchen bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein Foto sowie eine Personenbeschreibung der Elfjährigen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://shortlink.uk/1tyiH

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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