POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Neubukow
Neubukow (ots)
Seit dem 23.04.2026 wird ein 15-jähriges Mädchen aus Neubukow vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203/560, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link https://t1p.de/gvmvb, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. Kjell Kasbohm Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle
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