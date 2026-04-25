POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen aus Neubukow

Rostock (ots) - Am Vormittag des 25.04.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW an der Eimündung Nobelstraße zur KGA "Hanse e.V.". Die beiden Unfallbeteiligten fuhren zunächst in Richtung Ortsausgang Rostock, als der Fahrradfahrer ohne Ankündigung die Straßenseite wechselte. Der Führer des PKWs versuchte noch nach links auszuweichen, jedoch touchierte der Radfahrer diesen im Bereich ...

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