POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Mädchen aus Neubukow
Neubukow (ots)
Die seit dem 23.04.2026 vermisste 15-jährige aus Neubukow wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6262501) Kjell Kasbohm Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle
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