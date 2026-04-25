Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und SSV Jahn Regensburg - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Samstag, dem 25.04.2026, hat im Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem SSV Jahn Regensburg stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden.

In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Insgesamt befanden sich 94 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

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