PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und SSV Jahn Regensburg - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Samstag, dem 25.04.2026, hat im Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem SSV Jahn Regensburg stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden.

In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Insgesamt befanden sich 94 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 25.04.2026 – 16:18

    POL-HRO: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall in Rostock

    Rostock (ots) - Am Vormittag des 25.04.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW an der Eimündung Nobelstraße zur KGA "Hanse e.V.". Die beiden Unfallbeteiligten fuhren zunächst in Richtung Ortsausgang Rostock, als der Fahrradfahrer ohne Ankündigung die Straßenseite wechselte. Der Führer des PKWs versuchte noch nach links auszuweichen, jedoch touchierte der Radfahrer diesen im Bereich ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 12:38

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Neubukow

    Neubukow (ots) - Seit dem 23.04.2026 wird ein 15-jähriges Mädchen aus Neubukow vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203/560, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link https://t1p.de/gvmvb, der zur Internetseite der Landespolizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren