Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Sexuelle Belästigung in der S-Bahn // Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

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München/Trudering (ots)

Am Mittwoch (18. März) soll ein Mann in einer S-Bahn ein minderjähriges Mädchen belästigt haben. Die bislang Unbekannte informierte Bahnmitarbeiter und stieg unmittelbar danach aus der S-Bahn aus. Die Bundespolizei sucht nach der Geschädigten und Zeugen.

Am Mittwochabend (18. März) fuhr ein 58-jähriger Deutscher gegen 19 Uhr mit der S6 in Richtung des Ostbahnhofs. Auf Höhe des Halts in Trudering unterzogen zwei Mitarbeiter des S-Bahn-Prüfdienstes den Mann einer Fahrscheinkontrolle. Er konnte weder einen gültigen Fahrschein noch ein Ausweisdokument vorzeigen. Zur Feststellung seiner Identität zogen die Bahnmitarbeiter am Ostbahnhof deshalb die Bundespolizei hinzu. Noch bevor der Zug den Ostbahnhof erreichte, sprach ein bislang unbekanntes - augenscheinlich minderjähriges - Mädchen die Bahnmitarbeiter aufgewühlt an. Der 58-Jährige soll sie zuvor sexuell belästigt haben, indem er versucht haben soll, sie zu küssen. Unmittelbar danach stieg die mutmaßlich Geschädigte am Bahnhof Leuchtenbergring aus. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und des Erschleichens von Leistungen aufgenommen.

Die Bundespolizei bittet die unbekannte Geschädigte und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 089/515550-0 bei der Bundespolizei zu melden.

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