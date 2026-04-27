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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden bei Bützow- Fahrer erheblich alkoholisiert

Bützow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der L11 bei Bützow ist am Samstagmittag hoher Sachschaden entstanden. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein weiterer Beteiligter stand erheblich unter Alkoholeinfluss.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte ein 44-jähriger Fahrer eines Mazda die L11 aus Tarnow kommend in Richtung K7 (Zibühl) nach links zu verlassen. Ein 49-jähriger Mann befand sich mit seinem Skoda auf der K7 und beabsichtige gegen 12:30 Uhr nach rechts auf die K11 aufzufahren. Offenbar missachtete er hierbei den vorfahrtsberechtigten Mazda und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Fahrer des Mazda verletzte sich hierbei leicht am Bein, die Beifahrerin stand unter Schock und wurde ebenfalls durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Skoda blieb unverletzt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Er wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 60.000 Euro beziffert.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 49-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, auch die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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