Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hund vor Supermarkt entwendet - Polizei ermittelt Tatverdächtige

Rostock (ots)

Am vergangenen Freitag, den 24. April, meldete sich gegen 20:50 Uhr eine 40-jährige deutsche Frau über den Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass eine ihr unbekannte Frau ihren Hund entwendet habe.

Die Geschädigte hatte zuvor ihren belgischen Schäferhund vor einem Supermarkt in der Hermannstraße in der Rostocker Stadtmitte angebunden, während sie einkaufen ging. An der Kasse wurde die 40-Jährige von einer Zeugin angesprochen, die ihr mitteilte, dass eine Frau den Hund mitgenommen habe. Die Geschädigte konnte die Unbekannte noch kurze Zeit verfolgen, verlor sie jedoch anschließend aus den Augen. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten konnten weder die Tatverdächtige noch den Hund im Nahbereich feststellen.

Am Sonntag meldete sich eine weitere Zeugin bei der Polizei und gab an, die Tat beobachtet zu haben. Zudem konnte sie Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben. Demnach soll es sich bei der Frau um eine 28-jährige Deusche gehandelt haben. Polizeibeamte suchten daraufhin die Wohnanschrift der 28-Jährigen auf. In der Wohnung der Tatverdächtigen konnte der belgische Schäferhund aufgefunden und im weiteren Verlauf wohlbehalten an seine Besitzerin übergeben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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