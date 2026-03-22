Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Türnotöffnung, Reichenau-Mittelzell, 21.03.2026

Reichenau (ots)

Am Samstagabend, 21.03.2026, benötigte die Polizei Unterstützung beim Öffnen einer Wohnungstüre in Reichenau-Mittelzell, um einer Person zu helfen und rief die Feuerwehr um Hilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 21:49 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zur Türnotöffnung alarmiert. Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle öffnete die Bewohnerin der Polizei die Wohnungstüre, so daß kein Einsatz der Feuerwehr mehr notwendig war. Die Feuerwehr konnte die Einsatzfahrt abbrechen und wieder einrücken.

Unter der Leitung von Zugführer Thomas Baumgartner waren 7 Feuerwehreinsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz.

Einsatzende war um 22:06 Uhr.

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