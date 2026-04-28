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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots)

Am Montagabend ereignete sich in der Grevesmühlener Chaussee in Schwerin ein Verkehrsunfall bei dem ein 17-jähriger Kradfahrer und der 16-jährige Sozius verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 63-jährige Fahrer eines VW am Montagabend gegen 18:25 Uhr die L03 (Grevesmühlener Chaussee) stadteinwärts. Auf dieser Strecke im Bereich Warnitz musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt stark bremsen. Der 17-jährige Krad-Fahrer bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei dem Unfall verletzten sich der 17-jährige Fahrer schwer und der 16-jährige Sozius leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die beiden Jugendlichen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Schweriner Helios-Klinikum. Das Krad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der 63-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Die L03 musste zur Unfallaufnahme und Durchführung der Rettungsmaßnahmen sowie der Bergung des Krades bis 19:40 Uhr voll gesperrt werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 15.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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