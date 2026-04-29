PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zusammenstoß mit Reh bei Schwerin - Kradfahrer schwer verletzt

Schwerin (ots)

Infolge eines Wildunfalls verletzte sich am Dienstagabend ein 42-jähriger Kradfahrer bei Schwerin schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 42-Jährige gegen 20:15 Uhr die L042 aus Richtung Schwerin-Neumühle kommend in Richtung Klein Rogahn. Laut Zeugenangaben querten auf dieser Strecke zwei Rehe die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß des Kradfahrers mit einem der Rehe. In der Folge stürzte der 42-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Helios-Klinikum nach Schwerin. Das nicht mehr fahrbereite Krad wurde im Anschluss geborgen. Der Unfallschaden wird polizeilich auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis 22:30 Uhr an.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 14:15

    POL-HRO: Zwei Zweiradfahrer nach Unfällen in Schwerin schwer verletzt

    Schwerin (ots) - Am Montag wurden eine 56-jährige Radfahrerin sowie ein 17-jähriger Motorradfahrer bei zwei Verkehrsunfällen in Schwerin schwer verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 07:50 Uhr kam es in der Mecklenburgstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 56-Jährige befuhr mit ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 12:17

    POL-HRO: 37-jähriger Rostocker sorgt für mehrere Polizeieinsätze

    Rostock (ots) - Am gestrigen Montag ist ein 37-jähriger Deutscher aus Rostock gleich mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und schließlich in Gewahrsam genommen worden. Zunächst fiel der Mann gegen 13:30 Uhr in einer Straßenbahn mit Fahrtrichtung Innenstadt auf. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der deutlich alkoholisierte 37-Jährige mehrere Fahrgäste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren