Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zusammenstoß mit Reh bei Schwerin - Kradfahrer schwer verletzt

Schwerin (ots)

Infolge eines Wildunfalls verletzte sich am Dienstagabend ein 42-jähriger Kradfahrer bei Schwerin schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 42-Jährige gegen 20:15 Uhr die L042 aus Richtung Schwerin-Neumühle kommend in Richtung Klein Rogahn. Laut Zeugenangaben querten auf dieser Strecke zwei Rehe die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß des Kradfahrers mit einem der Rehe. In der Folge stürzte der 42-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Helios-Klinikum nach Schwerin. Das nicht mehr fahrbereite Krad wurde im Anschluss geborgen. Der Unfallschaden wird polizeilich auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis 22:30 Uhr an.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell