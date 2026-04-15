PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Unerlaubte Einreise mit gefälschtem Dokument führt zu Einreiseverbot

Weil am Rhein (ots)

Mit einem gefälschten Aufenthaltstitel versuchte ein Mann erlaubt nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei deckte die Fälschung auf und erließ ein mehrjähriges Einreiseverbot.

Einsatzkräfte kontrollierte am Dienstagmittag (14.04.2026) den 46-Jährigen, bei der Einreise aus Frankreich kommend, als Beifahrer eines PKWs am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke. Der Mann zeigte auf seinem Mobiltelefon, neben einer kosovarischen Identitätskarte, ein Foto eines französischen Aufenthaltstitels vor. Die Überprüfung des Aufenthaltstitels ergab, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte. Der Mann konnte durch die Identitätskarte als kosovarischer Staatsangehöriger identifiziert werden, der somit die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllte. Die Bundespolizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein. Nach der Verhängung eines mehrjährigen Einreise- und Aufenthaltsverbotes erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Pressestelle
Burkhart Schwerdtner
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 09:53

    BPOLI-WEIL: Sechsfach Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

    Basel (ots) - Die Bundespolizei hat einen mit sechs Fahndungsausschreibungen Gesuchten festgenommen. Neben einem Strafverfahren erwartet ihn nun eine mehrmonatige Freiheitsstrafe. Einsatzkräfte kontrollierten am Montagabend (13.04.2026) einen ausweislosen 27-Jährigen im Fernreisezug am Badischen Bahnhof in Basel. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des Mannes führte nicht nur zur Feststellung seiner Identität, ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 08:53

    BPOLI-WEIL: Eine Person, zwei Identitäten - Bundespolizei deckt Ausweismissbrauch auf

    Neuenburg am Rhein (ots) - Eine Person versuchte die Bundespolizei bei der Einreise aus Frankreich über ihre Identität zu täuschen. Die Einsatzkräfte schauten genau hin, deckten den Schwindel auf und leiteten ein Strafverfahren ein. Am Montagabend (13.04.2026) kontrollierte die Bundespolizei einen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren