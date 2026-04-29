Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ortung eines gestohlenen E-Bikes führt zu Aufklärung weiterer Diebstähle

Schwerin (ots)

Durch die Ortung eines zuvor entwendeten E-Bikes sowie umfangreiche polizeiliche Ermittlungen ist es gestern gelungen, einen Tatverdächtigen zu stellen und weitere Fahrraddiebstähle aufzuklären.

Gestern Mittag erstattete ein 50-Jähriger aus Schwerin Anzeige bei der Polizei, nachdem sein E-Bike aus der Pampower Straße entwendet worden war. Der Mann gab an, sein Fahrrad orten zu können. Die eingesetzten Polizeibeamten folgten dem Signal bis in den Stadtteil Mueßer Holz, wo sich die Spur im Bereich der Ziolkowskistraße zunächst verlor.

Durch intensive Befragungen im Umfeld sowie weitere Ermittlungsmaßnahmen erhärtete sich schließlich der Tatverdacht gegen einen 38-jährigen deutschen Anwohner. Die Beamten konnten den Mann in seiner Wohnung antreffen. Dort wurden neben dem E-Bike des Anzeigenerstatters zwei weitere Elektrofahrräder aufgefunden und sichergestellt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden weiteren Fahrräder im September sowie im Oktober letzten Jahres jeweils aus der Werdervorstadt und der Weststadt entwendet worden waren. Die Räder waren zuvor angeschlossen vor Mehrfamilienhäusern abgestellt gewesen. Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrräder wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Gegen den 38-jährigen deutschen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Darüber hinaus wird der Straftatbestand der Hehlerei geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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