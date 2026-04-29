PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ortung eines gestohlenen E-Bikes führt zu Aufklärung weiterer Diebstähle

Schwerin (ots)

Durch die Ortung eines zuvor entwendeten E-Bikes sowie umfangreiche polizeiliche Ermittlungen ist es gestern gelungen, einen Tatverdächtigen zu stellen und weitere Fahrraddiebstähle aufzuklären.

Gestern Mittag erstattete ein 50-Jähriger aus Schwerin Anzeige bei der Polizei, nachdem sein E-Bike aus der Pampower Straße entwendet worden war. Der Mann gab an, sein Fahrrad orten zu können. Die eingesetzten Polizeibeamten folgten dem Signal bis in den Stadtteil Mueßer Holz, wo sich die Spur im Bereich der Ziolkowskistraße zunächst verlor.

Durch intensive Befragungen im Umfeld sowie weitere Ermittlungsmaßnahmen erhärtete sich schließlich der Tatverdacht gegen einen 38-jährigen deutschen Anwohner. Die Beamten konnten den Mann in seiner Wohnung antreffen. Dort wurden neben dem E-Bike des Anzeigenerstatters zwei weitere Elektrofahrräder aufgefunden und sichergestellt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden weiteren Fahrräder im September sowie im Oktober letzten Jahres jeweils aus der Werdervorstadt und der Weststadt entwendet worden waren. Die Räder waren zuvor angeschlossen vor Mehrfamilienhäusern abgestellt gewesen. Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrräder wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Gegen den 38-jährigen deutschen Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Darüber hinaus wird der Straftatbestand der Hehlerei geprüft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:19

    POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf Parkplatz in Brinckmansdorf

    Rostock (ots) - Am gestrigen Dienstag, den 28. April 2026 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes und Gartenmarktes im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Ford den Parkplatz. Auf Höhe eines dort angelegten Fußgängerüberweges kam es zur ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:26

    POL-HRO: Erneut Verletzte nach Unfällen in Schwerin - Radfahrerin schwer verletzt

    Schwerin (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in Schwerin zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt drei Personen verletzt wurden. Eine 51-jährige Radfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:55 Uhr im Bereich Vor dem Wittenburger Tor. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 62-jährige deutsche Fahrzeugführerin ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 01:27

    POL-HRO: Zusammenstoß mit Reh bei Schwerin - Kradfahrer schwer verletzt

    Schwerin (ots) - Infolge eines Wildunfalls verletzte sich am Dienstagabend ein 42-jähriger Kradfahrer bei Schwerin schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 42-Jährige gegen 20:15 Uhr die L042 aus Richtung Schwerin-Neumühle kommend in Richtung Klein Rogahn. Laut Zeugenangaben querten auf dieser Strecke zwei Rehe die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren