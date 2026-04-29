Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf Parkplatz in Brinckmansdorf

Rostock (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 28. April 2026 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes und Gartenmarktes im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Ford den Parkplatz. Auf Höhe eines dort angelegten Fußgängerüberweges kam es zur Kollision mit einem 77-jährigen Radfahrer, der den Bereich querte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell