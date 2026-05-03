Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: 85-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit Samstagabend, den 02.05.2026 gegen 21 Uhr, wird eine 85-jährige Frau aus Bad Bellingen vermisst.

Die Seniorin verließ in einem unbeobachteten Moment ein Pflegeheim und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist ca. 170- 175 cm groß, hat kurze graue Haare und ist schlank.

Vermutlich ist sie mit einem roten Oberteil sowie einer hellen Jacke bekleidet und trägt schwarze Schuhe. Sie ist auf Medikamente angewiesen.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Lichtbild der Vermissten kann hier heruntergeladen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-bellingen-vermisstenfahndung/. Das Einverständnis der Angehörigen zur Veröffentlichung liegt vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person können rund um die Uhr unter der 0761/882-5777 mitgeteilt werden.

ts

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