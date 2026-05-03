PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: 85-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit Samstagabend, den 02.05.2026 gegen 21 Uhr, wird eine 85-jährige Frau aus Bad Bellingen vermisst.

Die Seniorin verließ in einem unbeobachteten Moment ein Pflegeheim und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist ca. 170- 175 cm groß, hat kurze graue Haare und ist schlank.

Vermutlich ist sie mit einem roten Oberteil sowie einer hellen Jacke bekleidet und trägt schwarze Schuhe. Sie ist auf Medikamente angewiesen.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte sie bislang nicht aufgefunden werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Lichtbild der Vermissten kann hier heruntergeladen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-bellingen-vermisstenfahndung/. Das Einverständnis der Angehörigen zur Veröffentlichung liegt vor.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Person können rund um die Uhr unter der 0761/882-5777 mitgeteilt werden.

ts

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Spisla
Telefon: 0162/1051852
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 14:45

    POL-FR: Emmendingen - Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen - Emmendingen - Am Donnerstag den 30.04. kam es in der Neustraße Höhe Hausnummer 10 in Emmendingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein Verkehrszeichen. Der Vorfall ereignete sich in am späten Nachmittag oder frühen Abend. Das ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 17:08

    POL-FR: Grafenhausen: Brand eines Mehrfamilienhauses - 1. Folgemeldung

    Freiburg (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und nach knapp zwei Stunden war der Brand gelöscht. Die beiden Dachgeschosswohnungen sind durch das Feuer erheblich beschädigt worden und nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Wohnungen wurden durch das Löschwasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auch diese sind derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren