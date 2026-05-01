Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen - Emmendingen - Am Donnerstag den 30.04. kam es in der Neustraße Höhe Hausnummer 10 in Emmendingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein Verkehrszeichen.

Der Vorfall ereignete sich in am späten Nachmittag oder frühen Abend. Das Verkehrszeichen wurde gänzlich aus der Verankerung gerissen wodurch ein Loch im Fußgängerweg entstand welches durch die Freiwillige Feuerwehr Emmendingen gesichert werden musste.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07641 582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

PR Emmendingen/CL FLZ / DS

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