Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Glottertal: Brand in Mehrfamilienhaus mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.05.2026, kurz nach Mitternacht meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Wissereckstraße in Glottertal einen Gebäudebrand.

Als die Polizei eintraf, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten an dem dreistöckigen Wohnhaus begonnen. Die sieben dort gemeldeten Hausbewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und unversehrt verlassen.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 500.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Brand möglicherweise auf einem Balkon ausgebrochen.

Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache führt nun der Polizeiposten Freiburg-Weststadt.

ak

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