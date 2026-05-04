Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Busfahrer von unbekannter Person leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Körperverletzung in einem Bus kam es am Sonntag, 03.05.2026 gegen 21.50 Uhr am Busbahnhof. Hier bestieg eine männliche Person in Begleitung von zwei weiblichen Personen den Linienbus. Durch den 50 Jahre alten Busfahrer wurde die männliche Person aufgefordert, seine Fahrkarte zu zeigen, woraufhin der jüngere Mann an den Fahrkartenautomaten ging und mit einem ungültigen Dokument zurückkehrte. Als der Busfahrer ihn darauf hinwies schlug der Mann den Busfahrer unvermittelt zweimal in den Brustbereich. Der Mann mit seinen beiden Begleiterinnen stieg daraufhin ein und sie fuhren mehrere Stationen, bevor sie dann den Bus an der Haltestelle in Schlechtnau verließen. Der junge Mann wird auf 18 bis 19 Jahre geschätzt, trug eine gelbe Jacke, eine Jeanshose und weiße Schuhe. Er hatte schwarze Haare und trug einen Scheitel. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zu der männlichen Person geben können. Es sollen noch zwei weitere Fahrgäste im Bus gewesen sein. Diese beiden Fahrgäste sowie weitere Zeugen, welche Hinweise zu den drei jüngeren Personen geben können, werden gebeten, sich zu melden.

md/tb

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