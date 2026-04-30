PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen festgestellt

Westerburg (ots)

Am Mittwoch, 29.04.26, tagsüber, wurden durch Polizeibeamte der PI Westerburg mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer bei Verkehrskontrollen festgestellt. In den Ortschaften Langenhahn, Westerburg und Rennerod wurden jeweils bei der Kontrolle junger männlicher Fahrzeugführer Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrten wurden jeweils untersagt. In Höhn wurde gegen 20:25 Uhr bei der Kontrolle eines 58jährigen Fahrzeugführers Atemalkoholgeruch festgestellt, der Vortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Hier wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 23:21

    POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer durch PKW

    L307 Höhe Fa. Schütz in Selters (ots) - Am 28.04.2026 zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen türkisfarbenen PKW, welcher auf der L307 in Fahrtrichtung Mündersbach unsicher geführt wurde und auf Höhe der Firma Schütz in Selters mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet, wodurch ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 22:10

    POL-PDMT: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

    Gem. Niederelbert / B49 (ots) - Am 28.04.2026 gegen 15:15 Uhr kam es auf der B49 in der Nähe des Großen Herrgott zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem es glücklicherweise nur zu einer seitlichen Berührung zwischen zwei PKW kam und lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro entstand. In diesem Zusammenhang wird nach dem Fahrer / der Fahrerin eines blauen Opel Zafira mit AW - Kennzeichenzulassung ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 16:06

    POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall mit Flucht

    Hachenburg (ots) - Am 27.04.2026, zwischen 13 und 13:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Tilmannstraße in Hachenburg (dortige Parktaschen). Ein in Fahrtrichtung Finanzamt geparkter weißer VW E-Up wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken Front nicht unerheblich beschädigt. Das verursachende Fahrzeug dürfte an der rechten Seite beschädigt sein (Streifschaden). Sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren