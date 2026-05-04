Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand einer Gartenhütte

Freiburg (ots)

Am Feiertag, 01.05.2026, gegen 17.45 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand einer Gartenhütte im Binsenmattweg mitgeteilt. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Nach eigenen Angaben des Verursachers habe er einen Steinofen angefeuert. Aufgrund einer starken Flammenbildung hätten sich dann Teile des Daches der Gartenhütte entzündet, was zu einer starken Rauch- und Brandentwicklung führte. Der vermeintliche Verursacher wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

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