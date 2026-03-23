LPI-G: (LK ABG) Diebstahl eines Pkw mit Keyless-Go (0070168/2026)
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag (19.03.2026) bis Freitag (20.03.2026) einen auf der Straße abgestellten Pkw Audi A6. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß verschlossen. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
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