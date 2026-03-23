LPI-G: (LK ABG) Diebstahl eines Pkw mit Keyless-Go (0070168/2026)

Greiz (ots) - Greiz. Beamte der Polizeiinspektion Greiz konnten am vergangenen Wochenende im Schutzbereich mehrere Fälle feststellen, in denen Fahrzeuge ohne den erforderlichen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurden. Am Samstagmorgen wurde ein 61-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges einer Verkehrskontrolle in der Straße Dr.-Rathenau-Platz in Greiz unterzogen. An dem festgestellten ...

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