Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Wohnungseinbruch in der August-Bauer-Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 03.30 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Glasscheibe einer Balkontür ein, um in eine Wohnung im ersten Obergeschoss in der August-Bauer-Straße zu gelangen. Die Wohnung wurde durchsucht und unter anderem Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

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