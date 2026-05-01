Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der Pi Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 30.04./01.05.2026 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Am Ebensberg brennt die Hecke

Am Nachmittag des 30.04. geriet eine Hecke auf dem Grundstück eines Wohnhauses in Brand. Durch eine Spaziergängerin konnte das Feuer frühzeitig bemerkt und die Feuerwehr informiert werden. Die Feuerwehr konnte so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Es entstand geringer Sachschaden am Carport, Gartenzaun und der Gartenhecke.

Lüneburg - Brennender Müllraum in Mehrparteienhaus

In der Freitagnacht, gegen ca. 23:50 Uhr, wurde im Stadtteil Kaltenmoor durch Anwohner eine starke Rauchentwicklung in einem Müllraum eines Mehrparteienhaues wahrgenommen. Der dortige Müllcontainer ist gänzlich abgebrannt und hat starke Verrußungen an den Kellerwänden sowie dem Müllschacht verursacht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, die Polizei nimmt Ermittlungen dazu auf.

Lüneburg - Flucht auf dem Fahrrad nach versuchtem Diebstahl

Ebenfalls in der Freitagnacht ereignete sich auf einem Parkplatz im Ortsteil Häcklingen gegen ca. 02 Uhr ein versuchter Diebstahl aus einem Pkw. Eine unbekannte, männliche Person schlug mit einem Stein eine Fensterscheibe des geparkten Pkw ein. Dabei wurde der Täter durch den Meldenden vertrieben und ist anschließend mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung geflohen.

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