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Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei sucht nach Hinweisen zu Eigentumsverhältnissen ++ 35-Jähriger nach diversen Einbrüchen in Lüneburg festgenommen ++ "Wem gehören die Gegenstände?" ++

POL-LG: ++ Polizei sucht nach Hinweisen zu Eigentumsverhältnissen ++ 35-Jähriger nach diversen Einbrüchen in Lüneburg festgenommen ++ "Wem gehören die Gegenstände?" ++
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Lüneburg (ots)

Lüneburg

Am 09.04.2026 nahm die Polizei einen 35 Jahre alten Mann fest. Dieser steht im Verdacht, im Bereich Lüneburg für mehrere Einbruchsdelikte verantwortlich zu sein (siehe auch Pressemitteilung vom 13.04.2026). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde im Anschluss ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Bei der Festnahme wurde bei dem Mann diverses Diebesgut aufgefunden. Unter anderem Schmuck, Uhren, ein Silberbarren sowie zwei Motorradhelme. Die Polizei sucht nun die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer der sichergestellten Gegenstände.

++ Bilder unter www.polizeipresse.de ++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Pressestelle
Michel Koenemann
Telefon: 04131 - 607 2114 o. Mobil 01520 934 8988
E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_luen
eburg_luechow_dannenberg_uelzen/pressestelle/pressestelle-der-polizei
inspektion-lueneburgluechow-duelzen-543.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell

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