Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizei sucht nach Hinweisen zu Eigentumsverhältnissen ++ 35-Jähriger nach diversen Einbrüchen in Lüneburg festgenommen ++ "Wem gehören die Gegenstände?" ++

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Am 09.04.2026 nahm die Polizei einen 35 Jahre alten Mann fest. Dieser steht im Verdacht, im Bereich Lüneburg für mehrere Einbruchsdelikte verantwortlich zu sein (siehe auch Pressemitteilung vom 13.04.2026). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde im Anschluss ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Bei der Festnahme wurde bei dem Mann diverses Diebesgut aufgefunden. Unter anderem Schmuck, Uhren, ein Silberbarren sowie zwei Motorradhelme. Die Polizei sucht nun die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer der sichergestellten Gegenstände.

++ Bilder unter www.polizeipresse.de ++

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell