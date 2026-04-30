Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
POL-LG: ++ Polizei sucht nach Hinweisen zu Eigentumsverhältnissen ++ 35-Jähriger nach diversen Einbrüchen in Lüneburg festgenommen ++ "Wem gehören die Gegenstände?" ++
Lüneburg (ots)
Lüneburg
Am 09.04.2026 nahm die Polizei einen 35 Jahre alten Mann fest. Dieser steht im Verdacht, im Bereich Lüneburg für mehrere Einbruchsdelikte verantwortlich zu sein (siehe auch Pressemitteilung vom 13.04.2026). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde im Anschluss ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Bei der Festnahme wurde bei dem Mann diverses Diebesgut aufgefunden. Unter anderem Schmuck, Uhren, ein Silberbarren sowie zwei Motorradhelme. Die Polizei sucht nun die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer der sichergestellten Gegenstände.
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