Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pöbelnder Mann erhält Platzverweis am ZOB ++ Nach Auseinandersetzung Polizeikräfte angegriffen ++ In der Innenstadt präsent - Polizei ahndet Verstöße und stellt Fahrzeuge sicher ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Dieb versucht Mitarbeiter zu verletzen

Ein Mann betrat am Vormittag des 27.04.2026 einen Baumarkt Bei der Keulahütte. Dort steckte er diverse Werkzeuge unter seine Jacke und versuchte diese anschließend, ohne zu bezahlen, mitzunehmen. Im Außenbereich wurde der Mann von einem Mitarbeiter angesprochen und aufgehalten. Dort versuchte der Mann den Mitarbeiter zu beißen, um das Diebesgut zu sichern. Anschließend händigte er Werkzeuge im Wert von wenigen Hundert Euro aus und flüchtete. Ob es sich dabei um das gesamte Diebesgut gehandelt hat, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Mann trug schwarze Kleidung und eine Glatze. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pöbelnder Mann erhält Platzverweis am ZOB

Im Bereich des ZOB in Lüneburg pöbelte am Nachmittag des 27.04.2026 ein 33 Jahre alter Mann mehrere Personen an. Die Polizei konnte ihn vor Ort antreffen und kontrollieren. Dabei wurde ein Teppichmesser bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Er erhielt anschließend einen Platzverweis.

Amelinghausen - Tresor aus Wohnhaus entwendet

In den Mittagsstunden des 27.04.2026 wurde aus einem Wohnhaus in der Lüneburger Straße ein Tresor entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten und begab sich zu dem Tresor. Diesen entwendete die Person und verschwand. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - Fenster von Einfamilienhaus am Vormittag aufgehebelt

Am Vormittag des 27.04.2026 verschafften sich derzeit Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Triftweg. Zuvor hebelten sie ein Fenster auf. Mehrere Räume wurden durchsucht. Es wurde Schmuck entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung vor Getränkemarkt - Mann leistet Widerstand

Drei Personen konsumierten am späten Abend des 27.04.2026 gemeinsam Alkohol vor einem Getränkemarkt Vor dem Neuen Tore. Dabei gerieten sie in einen Streit, bei dem es zu Beleidigungen und Bedrohungen seitens eines 40 Jahre alten Mann kam. Die Polizei traf den Mann im Getränkemarkt an, wo er sich aggressiv Mitarbeitern gegenüber verhielt. Er wurde nach draußen begleitet. Dabei leistete er Widerstand, sodass er am Boden fixiert werden musste.

Lüneburg - Drei PKW bei Verkehrsunfall beteiligt

Drei PKW waren gegen Mittag des 27.04.2026 auf der Straße Stadtkoppel in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein VW Golf in Fahrtrichtung Bleckeder Landstraße auf eine Mercedes A-Klasse auf. Der Mercedes wurde anschließend auf einen Honda aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro. Der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Gegen 14:25 Uhr ereignete sich am 27.04.2026 auf der Hamburger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts ein Auffahrunfall. Dabei fuhr ein VW Polo auf einen BMW Mini auf. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Dahlem - Zigarettenautomaten versucht zu stehlen

In der Nacht zum 27.04.2026 wurde der Stahlfuß eines Zigarettenautomaten Im Dorf gewaltsam durchtrennt. Der Automat selbst blieb unbeschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass eine bislang unbekannte Person versucht hat den Automaten zu entwenden und dabei gestört wurde. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Nach Auseinandersetzung Polizeikräfte angegriffen

Am 28.04.2026 gegen 04:20 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Garten in der Lüchower Straße gerufen. Vor Ort warf einer der Männer mit Gegenständen nach den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Diese wurden knapp verfehlt. Der Mann wurde unter Widerstand zu Boden gebracht. Da der Mann stark beeinflusst wirkte, wurde eine Blutprobe entnommen. Die eingesetzten Polizeikräfte blieben unverletzt.

Uelzen

Ebstorf - Einbruch in Schule - Böller gezündet

Über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes vom 24.04.2026 bis zum 27.04.2026 kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Fischerstraße. Dort zündeten bislang Unbekannte einen Mülleimer im Keller an. Zudem wurde nach ersten Erkenntnissen auch ein Böller angezündet. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Bei dem Einbruch wurden insgesamt sechs Fenster beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Stoetze - Brennholz muss gelöscht werden

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Abend des 27.04.2026 in Stoetze ein Stapel Brennholz in Brand. Dieser befand sich neben einer Gartenhütte. Personen in der Hütte bemerkten das Feuer, welches im Nachgang von der Feuerwehr gelöscht wurde. Es wurde niemand verletzt.

Uelzen - In der Innenstadt präsent - Polizei ahndet Verstöße und stellt Fahrzeuge sicher

Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen war am Vormittag des 28.04.2026 im Uelzener Stadtgebiet mit Fahrrädern präsent und kontrollierte diverse Verkehrsteilnehmende. Dabei wurden gegen 08:30 Uhr in der Nähe des Bahnhofes zwei Verstöße geahndet. Zum einen fuhr ein Jugendlicher auf einem "Fahrrad" mit Gashebel, welcher dieses auf etwas über 30 km/h beschleunigen konnte. Somit war das Fahrrad als Kleinkraftrad einzustufen. Eine Fahrerlaubnis sowie einen Versicherungsschutz konnte der Jugendliche nicht vorweisen. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Wenige Minuten später wurde ein E-Scooter angehalten und überprüft. Dieser konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen. Auch der E-Scooter wurde sichergestellt. Selbige Verfahren wie bei dem Jugendlichen wurden auch bei der 24 Jahre alten Fahrerin des E-Scooters eingeleitet.

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