Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Großer Polizeieinsatz in Kaltenmoor ++ Hinweise auf Bombendrohung ++ Schulgebäude evakuiert ++ Weiträumige Absperrung ++ Keine verdächtigen Gegenstände im Gebäude festgestellt ++

Lüneburg (ots)

Am Montagnachmittag, 27.04.2026, gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass zwei bislang unbekannte Männer ihnen gegenüber eine Bombendrohung in Bezug auf die Integrierte Gesamtschule Kaltenmoor geäußert haben.

Umgehend eingeleitete Einsatzmaßnahmen führten zu einem größeren Polizeieinsatz. Kräfte der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei Lüneburg sowie Teile der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg, die sich im Rahmen einer Großkontrolle im Stadtgebiet befanden, wurden zur Schule entsandt.

Der Schulkomplex wurde vorsorglich evakuiert und weiträumig abgesperrt. Spezialkräfte durchsuchten das Gebäude unter Einsatz von Sprengstoffspürhunden.

Gegen 18:10 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände festgestellt. Die Absperrmaßnahmen wurden im Anschluss aufgehoben.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen die beiden bislang unbekannten männlichen Personen aufgenommen, unter anderem wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/607-2215 entgegen.

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