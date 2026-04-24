Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geschwindigkeitsmessung an Unfallschwerpunkt ++ Präsenzstreife in der Innenstadt - Drogenhandel beobachtet - Diebesgut aufgefunden ++ Seniorin verletzt sich schwer ++ Schokolade gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Bei Diebstahl erwischt

Ein Mann entwendete am Mittag des 23.04.2026 zwei Paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft in der Grapengießerstraße. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und den 26-Jährigen ansprechen. Dieser räumte den Diebstahl der Ware im Wert von etwas über 100 Euro ein.

Echem - Geschwindigkeitsmessung an Unfallschwerpunkt

Über eine Stunde führte die Polizei am späten Nachmittag des 23.04.2026 auf der Kreisstraße 53 zwischen Scharnebeck und Echem eine Geschwindigkeitsmessung durch. An dem Unfallschwerpunkt wurden in dem Zeitraum keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die Polizei zieht ein positives erstes Fazit aus den getroffenen Verkehrsmaßnahmen und entsprechenden Kontrollen.

Bardowick - Diebstahl von Rollern

In der Nacht zum 24.04.2026 wurden in Bardowick zwei Roller entwendet. Die Polizei konnte beide Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte auffinden. Nach ersten Ermittlungen steht ein 15-Jähriger und ein 22-Jähriger im Verdacht die Taten begangen zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Diebe gestellt - Elektronische Wertgegenstände entwendet

Mehrere elektronische Wertgegenstände aus einem Geschäft in der Grapengießerstraße legten zwei Männer am Mittag des 23.04.2026 in einen mitgeführten Rucksack. Ein Mitarbeiter beobachtete das Vorgehen und sprach die beiden Männer an. Diese versuchten zu flüchten, konnten jedoch aufgehalten werden. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren gegen die beiden Männer im Alter von 21 und 23 Jahren ein.

Lüneburg - Präsenzstreife in der Innenstadt - Drogenhandel beobachtet - Diebesgut aufgefunden

Ihre Schwerpunkt- und Präsenzkontrollen führte die Lüneburger Polizei am 23.04.2026 in der Innenstadt weiter fort. Dabei wurde unter anderem nach Hinweis eines Zeugen ein Mann beim Handel mit Cannabis beobachtet. Entsprechende Substanzen und Utensilien wurden bei dem 57-Jährigen festgestellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem wurde vermeintliches Diebesgut sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Amt Neuhaus, OT Neuhaus - Seniorin verletzt sich schwer

Eine Seniorin beabsichtigte am 23.04.2026 um kurz vor 09:00 Uhr mit dem Fahrrad auf die Sumter Straße aufzufahren. Zeitgleich näherte sich ein Bus auf der Straße. Die Seniorin verlor beim Anhalten das Gleichgewicht und rollte weiter. Das Vorderrad streifte den Bus, woraufhin die Seniorin stürzte und sich dadurch schwer verletzte.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung zwischen Heranwachsenden

Drei Jugendliche/Heranwachsende gerieten am Morgen des 23.04.2026 vor der Turnhalle in der Straße Emsberg in eine körperliche Auseinandersetzung. Bei Eintreffen der Polizei waren die Betroffenen bereits voneinander getrennt worden. Alle drei erlitten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Uelzen - Drei Frauen entwenden Kleidung

Drei derzeit unbekannte Frauen begaben sich am 23.04.2026 gegen 11:30 Uhr zu einem Geschäft in der Bahnhofstraße und entwendeten dort ein Kleidungsstück im Wert von knapp 100 Euro. Das Strandkleid nahmen sie dabei vom Kleiderbügel und steckten es sich in die Tasche. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Schokolade gestohlen

Fast 70 Tafeln Schokolade im Gesamtwert von über 100 Euro entwendeten eine 53 Jahre alte Frau und ein 37 Jahre alter Mann am 23.04.2026 gegen 16:00 Uhr aus einem Supermarkt in der Veerßer Straße. Nachdem sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten wurden sie angesprochen. Das Diebesgut verblieb vor Ort.

Uelzen - Nicht zugelassener E-Scooter

Mit einem nicht zugelassenen E-Scooter wurde ein Jugendlicher am 23.04.2026 gegen 22:00 Uhr von der Polizei in der Albrecht-Thaer-Straße angehalten. Zudem war der E-Scooter aufgrund eines Diebstahls ausgeschrieben. Der Jugendliche räumte den regelmäßigen Konsum von Cannabis ein. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der E-Scooter sichergestellt und der Jugendliche an seine Eltern übergeben.

Bad Bevensen - Senior auf Pedelec erleidet schwere Verletzungen

Mit einem Mercedes-Vito beabsichtigte am 23.04.2026 gegen 12:40 Uhr ein 32-Jähriger von einem Parkplatz einer Klinik auf die Römstedter Straße aufzufahren. Dabei kollidierte nach ersten Erkenntnissen das Fahrzeug mit einem von rechts kommenden Senior auf einem Pedelec, welcher auf dem Gehweg fuhr. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Bad Bevensen - Frau stürzt mit Fahrrad

Schwere Verletzungen erlitt eine 22 Jahre alte Frau am 23.04.2026 gegen 22:50 Uhr. Sie fuhr zu dem Zeitpunkt mit einem Pedelec die Bahnhofstraße entlang und verlor die Kontrolle. Anschließend stürzte sie zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Klinikum eingeliefert.

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