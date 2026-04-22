Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Rangelei zwischen polizeibekannten Männern ++ Angebliche Gartenarbeiter entwenden Schmuck ++ Unfall bei Gistenbeck ++ Brand eines Einfamilienhauses ++ Hochwertigen BMW gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Im Rahmen einer Auseinandersetzung Handy entwendet

Im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen einem 23 jährigen Mann und einem 31 jährigen Mann Hinter der Saline am 21.04.2026 gegen 13:45 Uhr wurde der 23-Jährige durch einen Schlag verletzt. Dabei fiel ihm das Handy zu Boden, welches von dem 31-Jährigen entwendet wurde. Nach ersten Erkenntnissen könnten Drogengeschäfte Hintergrund der Auseinandersetzung gewesen sein.

Lüneburg - Rangelei zwischen polizeibekannten Männern

Am 21.04.2026 gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei eine Rangelei Bei der Abtspferdetränke gemeldet. Vor Ort konnten zwei polizeibekannte Männer in Alter von 22 und 26 Jahren angetroffen werden. Beide äußerten sich nicht zu dem Sachverhalt. Da die beiden Männer sich weiterhin aggressiv verhielten, wurde ihnen ein Platzverweis erteilt.

Lüneburg - PKW kollidiert mit Fußgängerin

Am 21.04.2026 gegen 13:25 Uhr befuhr ein Senior mit einem VW Caddy die Neue Sülz in Fahrtrichtung Salzstraße und bog nach links in die Katzenstraße ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einer 60 Jahre alten Fußgängerin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessung auf Umleitungsstrecke

Auf der Umleitungsstrecke der Bundesstraße 216, aufgrund einer Baustelle, führte die Polizei am Vormittag des 21.04.2026 in der Thomasburger Straße eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurden rund 180 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt wurden zwei geringe Verstöße festgestellt und geahndet.

Scharnebeck - Geldbörsendiebstahl in Supermarkt

Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde einer Seniorin während des Einkaufes am 21.04.2026 in einem Supermarkt in der Straße Röthenkuhlen die Geldbörse entwendet. Diese war zum Tatzeitpunkt in ihrer Jackentasche. Auch in Bleckede kam es zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - Düfte entwendet - Pfefferspray mitgeführt

Ein 26 Jahre alter Mann entwendete am 21.04.2026 gegen 08:50 Uhr zwei Düfte aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Die Ware im Wert von etwas unter 200 Euro steckte er in einen Schuhkarton. Der Diebstahl fiel auf. Die Polizei konnte bei dem 26-Jährigen ein Pfefferspray auffinden und sicherstellen.

Lüneburg - Diebstahl auf Baustelle

In der Nacht zum 21.04.2026 wurden auf einem umzäunten Baustellengelände Auf der Höhe über 100 Meter Kupferkabel entwendet. Dabei gelangten unbekannte Personen über einen Zaun und anschließend durch eine nicht eingesetzte Tür in ein dortiges Gebäude. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Angebliche Gartenarbeiter entwenden Schmuck

Drei Männer erschienen am Nachmittag des 21.04.2026 bei einem Einfamilienhaus in der Potsdamer Straße und baten den Bewohnern Gartenarbeiten an. Als sie diese anschließend ausführten, entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei der drei Männer Schmuck und Bargeld aus dem Haus. Anschließend beendeten sie die Arbeit und entfernten sich. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Clenze - Unfall bei Gistenbeck

Auf der Kreisstraße 6 zwischen der Einmündung der Landesstraße 261 und der Ortschaft Gistenbeck ereignete sich am 22.04.2026 gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Renault Zoe aus Clenze kommend in den Kreuzungsbereich und beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung Beesem zu queren. Dabei kollidierte der PKW mit einem von rechts kommenden VW Polo. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Uelzen

Bad Bodenteich - Brand eines Einfamilienhauses

In den Mittagsstunden des 21.04.2026 brannte ein Einfamilienhaus im Fliederweg. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz und konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Das Holzhaus wurde durch den Brand komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen - E-Scooter umgebaut

Am 21.04.2026 gegen 10:55 Uhr kontrollierte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer im Spottweg. Der benutzte E-Scooter wies dabei Bauartveränderungen auf, wodurch die Benutzung führerscheinpflichtig wurde. Eine entsprechende Fahrerlaubnis konnte der Fahrer nicht vorweisen. Zudem bestand der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Uelzen - Verkehrsunfall - Transporter kollidiert mit Radfahrer

Als ein Transporter am 21.04.2026 gegen 14:25 Uhr beabsichtigte rückwärts in eine Einfahrt der Birkenallee zu fahren, kollidierte dieser mit einem Radfahrer. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich am Arm. Das Fahrrad wurde durch den Zusammenstoß beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Bienenbüttel - Hochwertigen BMW gestohlen

Eine bislang unbekannte Person gelang in der Nacht zum 22.04.2026 durch eine offenstehende Hintertür in ein Wohnhaus in der Steddorfer Straße. Dort nahm sie den Fahrzeugschlüssel eines hochwertigen PKW-BMW an sich und entwendete das Fahrzeug. Dabei wurde auch eine Schrankenanlage zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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