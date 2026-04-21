Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Glasscheibe von Terrassentür eingeschlagen ++ Brand eines PKW auf dem Sülzwiesenparkplatz ++ Motorradfahrer verletzt sich leicht ++ Polizeieinsatz aufgrund einer Bombendrohung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Mitarbeiter beobachtet Diebstahl

Zwei Männer im Alter von 31 und 38 Jahren versuchten am Nachmittag des 20.04.2026 aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße gemeinschaftlich Parfums zu entwenden. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter beobachtet und angesprochen. Das Diebesgut verblieb in der Drogerie.

Lüneburg - Diebstähle aufgedeckt

Am Abend des 20.04.2026 konnte ein 56 Jahre alter Mann bei dem Diebstahl von Ware aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße gestellt werden. Ein Mitarbeiter hatte zuvor den Diebstahl beobachtet. Die Polizei konnte bei dem Mann weiteres Diebesgut auffinden. Dieses konnte im Anschluss einem Geschäft in der Kleine Bäckerstraße zugeordnet werden. Die Ware im Wert von unter 20 Euro wurde dem Geschäft ausgehändigt.

Lüneburg - Kleidungsstücke entwendet und geflüchtet

Ein Mann entwendete am 20.04.2026 gegen 11:30 Uhr mehrere Kleidungsstücke aus einem Kaufhaus Am Markt. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, flüchtete der Mann mit dem Diebesgut im Wert von etwas über 200 Euro. Der Mann trug gelbe Arbeitskleidung und hatte schwarze, kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Tür aufgehebelt - Wertgegenstände gestohlen

Im Zeitraum vom Mittag des 19.04.2026 bis zum Mittag des 20.04.2026 wurde die Tür eines Einfamilienhauses Bei Mönchsgarten aufgehebelt. Anschließend wurde das Haus betreten und durchsucht. Es wurden elektronische Wertgegenstände entwendet. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Glasscheibe von Terrassentür eingeschlagen

Die Glasscheibe einer Terassentür wurde im Zeitraum vom 18.04.2026 bis zum 20.04.2026 bei einem Wohnhaus im Sandweg eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde dafür ein Gewicht aus dem Garten genutzt. Aus dem Wohnhaus wurde Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe sowie der konkrete Tathergang ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand eines PKW auf dem Sülzwiesenparkplatz

Auf dem Parkplatz bei den Sülzwiesen brannte am 20.04.2026 um 23:30 Uhr ein PKW. Bei Eintreffen erster Polizeikräfte, brannte der Opel Meriva nicht mehr. An einem neben dem Opel geparkten PKW konnte eine Beschädigung festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde diese durch eine ruckartige Öffnung einer Fahrzeugtür des Opels verursacht. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Parzelle eines Kleingartens in Brand

Die Parzelle eines Kleingartens im Schildsteinweg brannte in den Abendstunden des 20.04.2026. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Parzelle brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Gartow/Luckau - Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel

Am 20.04.2026 leitete die Polizei Lüchow zwei Verfahren wegen des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel ein. Gegen 14:05 wurde in der Springstraße in Gartow ein PKW-Fahrer angehalten. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. In Luckau ergab sich bei einem LKW-Fahrer der Verdacht einer Beeinflussung, nachdem dieser gegen 15:50 Uhr kontrolliert wurde. Blutproben wurden entnommen und die Weiterfahrt jeweils untersagt.

Neu Darchau - Kontrolle über PKW verloren - Frau verletzt sich leicht

Gegen 12:30 Uhr befuhr am 20.04.2026 eine 46 Jahre alte Frau mit einem VW Golf die Landesstraße 231 aus Neu Darchau kommend in Fahrtrichtung Hitzacker. Dabei verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der PKW mit zwei Bäumen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Dannenberg - Motorradfahrer verletzt sich leicht

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am 21.04.2026 gegen 07:25 Uhr die Kreisstraße 13 aus Penkefitz in Fahrtrichtung Dannenberg. Dabei fuhr er einem vorrausfahrenden PKW-Peugeot auf, als dieser beabsichtigte in einen Feldweg einzubiegen. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Polizeieinsatz aufgrund einer Bombendrohung - Kein Sprengstoff festgestellt - Ermittlungen dauern an

Am 21.04.2026 gegen 01:00 Uhr erhielt eine Klinik in Bad Bodenteich einen Anruf von einer bislang unbekannten Person. Dabei drohte eine männliche Stimme, dass im Eingangsbereich der Klinik Sprengstoff platziert worden sei und in den nächsten Stunden explodieren würde. Nach sorgfältiger Prüfung der Drohung wurden mehrere Patientinnen und Patienten vorübergehend in andere Räumlichkeiten verbracht. Eine Absuche mit Sprengstoffspürhunden führte nicht zum Auffinden von Sprengstoff. Gegen 03:30 Uhr wurden die Räumungsmaßnahmen beendet. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Fenster mit Ziegelstein eingeworfen

Die Fenster eines Bürogebäudes in der Lüneburger Straße wurden in der Nacht zum 21.04.2026 eingeworfen. Ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger konnte am frühen Morgen schlafend in den Räumlichkeiten angetroffen werden. Die Schadenshöhe wird auf etwas über 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell