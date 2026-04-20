Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungen nach Verkehrsunfall ++ Schockanruf führt zu Vermögensschaden ++ Motorradfahrer verletzt sich schwer ++ Mercedes S-Klasse entwendet ++ Einbruch über Nacht in Parfümerie ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter entwendet

Einen E-Scooter im Wert von wenigen Hundert Euro entwendete eine bislang unbekannte Person am Nachmittag des 19.04.2026. Der E-Scooter war zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr unangeschlossen an einem Kiosk in der Glockenstraße abgestellt worden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Die Lüneburger Polizei ermittelt zu einem Verkehrsunfall am späten Abend des 07.04.2026. Dabei fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Marcus-Heinemann-Straße in Fahrtrichtung Bleckeder Landstraße entlang. Als dieses nach rechts in die Wedekindstraße abbog, touchierte es einen geparkten Audi Q5. Dadurch wurden Beschädigungen an der Fahrerseite des Audis verursacht. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Zeugin beobachtet Fahrraddiebstahl

Eine Frau beobachtete am 19.04.2026 gegen 09:30 Uhr einen Fahrraddiebstahl im Vögelser Weg. Eine derzeit unbekannte Person durchtrennte mit einem Akku-Winkelschleifer das Bügelschloss eines mintgrünen Damenrades am Fahrradstellplatz an der Südseite des Bahnhofes. Ein Fahrradhelm wurde zurückgelassen und sichergestellt. Die Polizei konnte die Person und das Fahrrad nicht mehr feststellen und sucht nach Hinweisen zu den Eigentumsverhältnissen des Fahrrades. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrskontrolle - Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 19.04.2026 gegen 22:25 Uhr in der Heinrich-Böll-Straße überprüfte die Polizei die Fahrtüchtigkeit eines 39 Jahre alten PKW-Fahrers. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwas über zwei Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Zusätzlich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Barendorf - PKW und Pedelec kollidieren

Am 19.04.2026 gegen 11:35 Uhr befuhr ein Pedelec-Fahrer den Radweg der Lüneburger Straße in Fahrtrichtung Lüneburg. Zeitgleich beabsichtigte ein PKW-Mazda von dem Kirchweg in die Lüneburger Straße einzubiegen. Dabei kollidierte das Fahrzeug des 50 Jahre alten Fahrers mit dem vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer. Der Fahrer des Pedelecs im Alter von 56 Jahren erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum verbracht. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Amt Neuhaus, Niendorf - Motorradfahrer verletzt sich schwer

Am 19.04.2026 kam es auf der Bundesstraße 195 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 41 Jahre alte Mann fuhr gegen 14:15 Uhr von Niendorf in Fahrtrichtung Gülze. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum eingeliefert. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Hinweise zum Start der Motorradsaison hin (siehe Pressemitteilung vom 08.04.2026).

Wittorf - Mercedes S-Klasse entwendet

Am 20.04.2026 im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 05:45 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person ein Wohnhaus in Wittorf. Dabei nutzte sie eine unverschlossene Seitentür um Zugang zu den Räumlichkeiten zu erhalten. Es wurde eine Tasche mit diversen Wertgegenständen und Dokumenten entwendet. Zusätzlich befand sich ein PKW-Schlüssel von einem Mercedes S 580 in der Tasche. Mit diesem entfernte sich die Person nach ersten Erkenntnissen vom Tatort. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem schwarzen Mercedes und dem Tathergang. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall - Rollerfahrer flüchtet

Am 20.04.2026 kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Radfahrer. Der Rollerfahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen die Straße Hasenburg in Fahrrichtung Soltauer Straße und beabsichtigte nach recht in die Straße Am Eichenwald abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem parallel auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Der 70-Jährige Mann stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich. Nach kurzer Zeit am Unfallort flüchtete der Rollerfahrer. Die Polizei konnte den flüchtigen Fahrer und den blauen Roller nicht mehr feststellen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Einbruch über Nacht in Parfümerie

In eine Parfümerie in der Lüneburger Straße brachen bislang Unbekannte in der Nacht zum 20.04.2026 ein. Dabei wirkten sie gegen 01:30 Uhr gewaltsam auf eine Glasschiebetür ein und öffneten diese. Aus dem Geschäft entwendeten sie diverse Parfums in noch unbekanntem Wert. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Fenster eingeworfen - Diebesgut noch unbekannt

Im Zeitraum vom 16.04.2026 bis zum 20.04.2026 wurde die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses im Salamanderweg mit einem Stein eingeworfen. Anschließend wurde das Fenster geöffnet und die Räumlichkeiten des Hauses betreten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf - Kollision im Kreuzungsbereich

Ein Seat Arona befuhr am 19.04.2026 gegen 14:10 Uhr die Allmelingstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Im Bereich der Kreuzung zur Bahnhofstraße fuhr der 60 Jahre alte Fahrer trotz Stoppschildes in den Kreuzungsbereich ein. Dabei touchierte der Seat einen von links kommenden Skoda Karoq. Der Fahrer im Alter von 72 Jahren und die Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwas über 30.000 Euro geschätzt.

Schwienau - Einbruch in Umspannwerk

Zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Umspannwerk bei Schwienau kam es im Zeitraum vom 16.04.2026 bis zum 20.04.2026. Dabei wurden Vorhängeschlösser aufgebrochen und diverse Kabeltrommeln entwendet. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Schockanruf führt zu Vermögensschaden

Im Verlaufe des 16.04.2026 kam es in Stadt und Landkreis Uelzen zu diversen betrügerischen Schockanrufen (siehe Pressemitteilung vom 17.04.2026). Am 17.04.2026 wurde der Uelzener Polizei mitgeteilt, dass eine Seniorin in Folge eines solchen Schockanrufs am Vortage Wertgegenstände in Höhe von einigen Zehntausend Euro an einen angeblichen Kurierfahrer übergeben habe. Der Mann hatte blonde Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Polizei mahnt bei vermehrten Meldungen von betrügerischen Anrufen über ihren WhatsApp-Kanal "Polizei Uelzen". Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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