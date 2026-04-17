Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geschwindigkeitsmessungen ++ Schwerpunktkontrollen und Präsenzmaßnahmen ++ Böschungsbrand am Elbe-Seitenkanal ++ Schockanrufe - Warnung über WhatsApp-Kanal ++ Unfall im Kreuzungsbereich ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Geschwindigkeitsmessungen

Die Polizei setzte auch am 17.04.2026 ihre Geschwindigkeitsmessungen in Stadt und Landkreis Lüneburg fort. Auf der Kreisstraße 53 zwischen Echem und Scharnebeck wurden insgesamt zwei Verstöße festgestellt. Dabei wurden rund 190 Fahrzeuge gemessen. Zusätzlich wurde zwischen Thomasburg und Radenbeck gemessen. Dabei wurden insgesamt 5 Verstöße geahndet. Mit 77 km/h wurde die Fahrerin eines PKW gemessen. Dies stellte den höchsten Verstoß bei erlaubten 50 km/h dar.

Lüneburg - Ladendieb ertappt - Parfüm umverpackt

Einen Ladendieb stoppte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in den späten Nachmittagsstunden des 16.04.25 im Ausgangsbereich des Marktes. Der 25-Jährige aus dem Landkreis Stade hatte gegen 17:15 Uhr ein hochwertiges Parfüm aus einer Verpackung ausgepackt und dann eingesteckt. Den Mann erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Unfall im Kreuzungsbereich

An der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Goethestraße ereignete sich gegen 09:00 Uhr am 17.04.2026 ein Verkehrsunfall. Dabei kollidierten ein Skoda Kamiq und ein Audi Q2 im Kreuzungsbereich. Nach ersten Erkenntnissen soll die Fahrerin des Skoda trotz Rotphase an der dortigen Ampel gefahren sein. Sie befuhr die Willy-Brandt-Straße stadtauswärts, während der Audi aus der Goethestraße nach links in die Willy-Brandt-Straße abbog. Die Fahrerin des Audi erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Lüneburg - Fahrrad auf Schulgelände geklaut

Ein Am Schierbrunnen an der Sporthalle abgestelltes und angeschlossenes Mountainbike Radon stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 16.04.26 während der Schulzeit. Es entstand ein Schaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen und Präsenzmaßnahmen - junger Mann mit gestohlenem E-Scooter unterwegs - Strafverfahren eingeleitet

Die Schwerpunktkontrollen und Präsenzmaßnahmen im Lüneburger Stadtgebiet setzte die Polizei auch in den Nachmittags- und Abendstunden des 16.04.26 fort. Dabei kontrollierten die Beamten gegen 17:00 Uhr auf dem Kauf auch einen 22-Jährigen mit einem E-Scooter. Dabei stellte sich heraus, dass der Scooter gestohlen war und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der junge Mann, der bereits polizeilich bekannt war, will den E-Scooter von jemanden anderen "für wenig Geld" gekauft haben. Die Polizei stellten den Scooter sicher und ermittelt wegen Diebstahls und Hehlerei.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 16.04.2026 befuhr gegen 19:00 Uhr ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad die Kreisstraße 1 von Künsche aus in Fahrtrichtung Ranzau. In Höhe des Abzweiges nach Krautze beabsichtigte er nach rechts abzubiegen und kam dabei zu Fall. Hierbei verletzte sich der Jugendliche leicht. Der Sachschaden liegt bei einigen Hundert Euro.

Uelzen

Uelzen - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Die Uelzener Polizei sucht nach Hinweisen zu einer Verkehrsunfallflucht am 07.04.2026 in der Straße Bohldamm. Zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde eine am Straßenrand abgestellte rote Mercedes A-Klasse durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Präsenzmaßnahmen - Jugendlicher auf E-Scooter kontrolliert

Im Rahmen ihrer Präsenzmaßnahmen war die Polizei auch mit Fahrradstreifen in den Mittags- und Nachmittagsstunden des 16.04.26 im Uelzener Stadtgebiet präsent und kontrollierte verschiedene Verkehrsteilnehmer. Dabei kontrollierten Einsatzkräfte der Verfügungseinheit gegen 12:35 Uhr in der Gudesstraße auch einen Jugendlichen auf einem E-Scooter. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erreichen kann und somit nicht versicherungsfähig ist. Da zudem keine Betriebserlaubnis vorlag wurde der E-Scooter beschlagnahmt. Ergänzend ahndeten die Beamten verschiedene weitere Verkehrsverstöße.

Lüder, OT Reinstorf - Scheibe eingeschlagen - Koffer entwendet

In der Nacht zum 17.04.2026 wurden auf dem Parkplatz eines Unternehmens in der Ortschaft Reinstorf zwei Seitenscheiben eines PKW eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Portemonnaie sowie mehrere Koffer entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen Hundert Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Böschungsbrand am Elbe-Seitenkanal

Gegen Mittag des 16.04.2026 wurde der Feuerwehr und Polizei ein Böschungsbrand an einem Waldweg des Elbe-Seitenkanals gemeldet. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die betroffene Fläche wird auf rund 80m² geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Uelzen - Schockanrufe - Warnung über WhatsApp-Kanal

Im Landkreis Uelzen kam es im Verlaufe des 16.04.2026 zu diversen betrügerischen sogenannten Schockanrufen. Dabei meldeten sich Unbekannte bei Seniorinnen und Senioren telefonisch. Es wurde von einem Unfall mit einem beteiligten Familienangehörigen berichtet. Eine entsprechende Kaution solle daher gezahlt werden. Die Polizei warnte umgehend über den WhatsApp-Kanal "Polizei Uelzen" vor der bekannten Betrugsmasche. Die Angerufenen reagierten besonnen, sodass es zu keiner Übergabe von Vermögenswerten kam.

Rosche, OT. Oetzen/ Suhlendorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 16.04.26 in der Bodenteicher Straße in Höhe des Kindergartens. Dabei waren insgesamt drei Fahrer in der 30 km/h-Zone zu schnell unterwegs. Die schnellste Fahrerin wurde mit 47 km/h gemessen.

In den Nachmittagsstunden kontrollierten die Beamten auch in der Bevenser Straße in Suhlendorf vor der dortigen Grundschule. Dort waren neun Fahrer im 30 km/h-Bereich zu schnell unterwegs. Weitere Kontrollen folgen.

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