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POL-LG: ++ Team der Lüneburger KontaktbeamtInnen komplettiert und aufgewachsen - Sextett nun in Lüneburg persönlich präsent und ansprechbar" ++

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Lüneburg (ots)

Team der Lüneburger KontaktbeamtInnen komplettiert und aufgewachsen - Sextett nun in Lüneburg persönlich präsent und ansprechbar"

Lüneburg

Sie sind vielen Lüneburger Bürgern bestens bekannt - die KontaktbeamtInnen der Lüneburger Polizei, kurz KoBs, die in der Hansestadt ihren Dienst versehen. "Team komplettiert und aufgewachsen" - seit dem Monat April ist das Team der Lüneburger KontaktbeamtInnen wieder komplett und sogar personell noch aufgewachsen. Durch den Eintritt in den Ruhestand gab es im letzten Jahr einige personelle Veränderungen, doch seit Februar bzw. April hat die Hansestadt Lüneburg nun nicht nur fünf, sondern insgesamt sechs KontaktbeamtInnen: Mit dabei einige "alte" Bekannte, aber auch neue Gesichter.

Neben POK'in Kerstin Sievers verfügt der Bereich Innenstadt/Altstadt nun mit POK'in Lara Hummelsheim über zwei feste Kontaktbeamtinnen, die dort persönlich und im Zusammenwirken mit den anderen KontaktbereichsbeamtInnen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Geschäftsleute und Institutionen ansprechbar und präsent sind.

Gleiches gilt für POK Vadim Kutz, unserem Kontaktbeamten für den Bereich Kaltenmoor, Hafengebiet und Hagen, der bereits seit Februar dort persönlich präsent und ansprechbar ist.

Bilder: Polizeioberkommissar Vadim Kutz, Polizeihauptkommissarin Carna Illgner, Polizeioberkommissarin Lara Hummelsheim, Polizeioberkommissarin Kerstin Sievers, Polizeioberkommissarin Tanja Roth und Polizeihauptkommissar Christian Runne

Hintergrund:

Die KontaktbeamtInnen als besonderes Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung stärken den bürgernahen Kontakt, was analog das Sicherheitsempfinden steigert. Neben einer deutlichen Präsenz "auf der Straße", der Innenstadt und den Lüneburger Stadtteilen vertritt das Sextett die Polizei in Stadtteilrunden und ist auch in den verschiedenen Einrichtungen und Unterkünften ansprechbar. Ergänzend widmen sich die KontaktbeamtInnen auch in Abstimmung mit dem Präventionsteam der Polizeiinspektion (an welches sie auch organisatorisch angebunden sind) der Kriminalprävention und der Verkehrssicherheitsarbeit in verschiedensten Formen, wobei der besondere Fokus auf den Kindern in Schulen und Kindergärten liegt.

Häufig sind die Beamten zu Fuß oder mit dem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs, aber auch Bürotätigkeiten, wie Aufenthaltsermittlungen gehören zu ihrem Alltag.

Die KontaktbeamtInnen (KoB) ...

... sind für die Kontaktaufnahme und -pflege mit der Bevölkerung im Rahmen der bürgernahen Präsenz zuständig - "Polizist zum Anfassen" ... haben im Rahmen von "Radstreifen/Streifengängen" eine allgemeine polizeiliche Auskunfts- und Beratungsfunktion ... wirken bei der Verkehrserziehung und der allgemeinen Präventionsarbeit mit ... sind Ansprechpartner für Schulen und Kindergärten oder sonstige Behörden, Organisationen und Vereine

Ansprechpartner und Erreichbarkeiten der KontaktbeamtInnen in Lüneburg (siehe Übersicht)

Erreichbarkeit

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen Auf der Hude 1 21339 Lüneburg kob@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

Polizeihauptkommissarin Carna Illgner

Zuständig für den Bereich: Lüne-Moorfeld, Ebensberg, Goseburg, Zeltberg, Neu-Hagen, Hanseviertel Telefon: 04131-607-2191

Polizeioberkommissarin Kerstin Sievers

Zuständig für den Bereich: Innenstadt, Altstadt Telefon: 04131-607-2192

Polizeioberkommissarin Lara Hummelsheim

Zuständig für den Bereich: Innenstadt, Altstadt Telefon: 04131-607-2196

Polizeioberkommissarin Tanja Roth

Zuständig für den Bereich: Kreideberg, Ochtmissen, Volgershall Telefon: 04131-607-2193

Polizeihauptkommissar Christian Runne

Zuständig für den Bereich: Oedeme, Südstadt, Häcklingen und Rettmer Telefon: 04131-607-2194

Polizeioberkommissar Vadim Kutz

Zuständig für den Bereich: Kaltenmoor, Hafengebiet, Hagen Telefon: 04131-607-2195

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