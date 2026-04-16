Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ freistehender Holzunterstand brennt - Feuerwehr löscht ++ "Pkw-Komplett-Entwendungen" ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Essen auf Herd vergessen - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - Bewohnerin vorsorglich ins Klinikum gebracht

Leichte Rauchgasvergiftungen erlitt eine Bewohnerin einer Wohnung Auf der Höhe in den Mittagsstunden des 16.04.26. Essen auf dem Herd hatte gegen 12:20 Uhr für einen kleineren Brand/Rauchentwicklung gesorgt, so dass Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren; ein installierter Rauchmelder hatte ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten die Tür gewaltsam öffnen und löschten den Brand. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

Scharnebeck - auf dem Marktplatz "Hose heruntergelassen" - Polizei ermittelt gegen 33-Jährigen wegen Exhibitionismus

Wegen Exhibitionistischer Handlung und Beleidigung auf sexueller Grundlage ermittelt die Polizei gegen einen 33-Jährigen nach mehreren entsprechenden Vorfällen in den Abendstunden des 15.04.26 auf dem Marktplatz in Scharnebeck bzw. der Bardowicker Straße. Der Mann hatte gegen 19:00 Uhr bzw. 19:20 Uhr seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen und präsentierte mehreren Passanten sein "Geschlechtsteil". Ergänzend sprach der 33-Jährige auch zwei Jugendliche an. Diese fühlten sich belästigt und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den 33-Jährigen kontrollieren, sprachen einen Platzverweis aus und leiteten das Strafverfahren ein.

Lüneburg - junge Frauen im Auto angepöbelt und angespuckt

Wegen Körperverletzungen und Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Mann nach einem Vorkommnis in den späten Nachmittagsstunden des 15.04.26 in der Willy-Brandt-Straße. Der Mann, der eine Brille trug und ein rotes Stern-Tattoo auf der Brust/Oberkörper/Hals hatte, hatte die beiden 21 und 23 Jahre alten jungen Frauen, die beide in einem Auto saßen, gegen 17:30 Uhr erst angepöbelt und dann durch die geöffnete Fahrerscheibe angespuckt. Danach verschwand der Mann. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - freistehender Holzunterstand brennt - Feuerwehr löscht

Zu einem Brand eines freistehenden Holzunterstands kam es in den frühen Abendstunden des 15.04.26 im Landwehrweg. Dabei wurden gegen 19:00 Uhr auch einigen Quadratmeter der Außenfassade sowie eine Terrassentür eines Wohngebäudes beschädigt. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Verkehrsschilder demontiert - Polizei ermittelt

Zwei Verkehrsschilder "Stopp" und "Vorfahrtstraße" demontierten Unbekannte bereits im Verlauf des Monats April im Weinbergsweg sowie im Kirchweg. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Bardowick - ... die Polizei kontrolliert (weiter) die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 15.04.26 auf der Kreisstraße 30 - Große Straße - in der dortigen 30 km/h-Zone. Erfreulicherweise war hier nur ein Fahrer (mit 48 km/h) zu schnell unterwegs. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - Unfallbeteiligte gesucht - jugendlichem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen - 15-Jähriger nach Sturz doch verletzt

Eine Fahrerin eines dunklen Kleinwagens bittet die Polizei sich mit der Polizei Lüneburg in Verbindung zu setzen. In den Nachmittagsstunden des 13.04.26 war es im Bereich Brückensteig/Vögelser Straße zu einem Vorfahrtsverstoß (rechts-vor-links) gekommen, wobei ein 15 Jahre alter Radfahrer stürzte. Die Fahrerin (ca. 30 bis 50 Jahre, braune Haare) hatte gegen 15:30 Uhr aus der Vögelser Str. kommende dem von rechts aus dem Brückensteig kommenden jugendlichen Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen, sodass dieser beim Versuch auszuweichen auf der nassen Fahrbahn stürzte. Der Jugendliche hatte auf Nachfrage der Pkw-Fahrerin gesagt, dass nichts passiert sei; jedoch stellte er in der Folge fest, dass er Verletzungen erlitten hatte. Die Eltern des Jungen wandten sich am Nachmittag an die Polizei. Zur vollständigen Erfassung und Aufklärung des Verkehrsunfalls bittet die Polizei die Pkw-Fahrerin sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215 bzw. -2371 in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen/Molzen - "Pkw-Komplett-Entwendungen" - Pkw Audi A6 Avant und Ford Ranger gestohlen

Einen vor einer Garage auf einem Grundstück Am Vorberg abgestellten Pkw Audi A6 Avant stahlen Unbekannte in der Nacht zum 16.04.26. Es entstand ein Schaden von mehr als 65.000 Euro.

In derselben Nacht stahl vermutlich die selbe Tätergruppe auch einen in einer Einfahrt im Oskar-Wachler-Weg abgestellten Pkw Ford Ranger (Keyless-Go-Fahrzeug). Auch dieser hatten einen Wert von mehr als 60.000 Euro. Die Polizei hat die Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4

Um kurz vor 12:00 Uhr ereignete sich am 16.04.2026 auf der Bundesstraße 4 zwischen Jelmstorf und Bienenbüttel ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Insgesamt neun Personen wurden dabei leicht verletzt. Die betroffenen Fahrzeuge, ein Skoda, ein Volvo, ein Sprinter und ein Mercedes wurden abgeschleppt. Nach ersten Erkenntnissen soll eines der Fahrzeuge aufgefahren sein. Die Bundesstraße wurde für rund zwei Stunden gesperrt. Es kam zu entsprechendem Rückstau.

Uelzen - Ladendieb entwendet Nahrungsmittel

Ein 27 Jahre alter Mann wurde am 15.04.2026 gegen 12:40 Uhr bei einem Diebstahl von Nahrungsmitteln in einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße beobachtet. Zusätzlich verspeiste er einen Hot-Dog in dem Supermarkt. Der Wert der entwendeten Ware liegt bei unter 20 Euro. Die Polizei konnte den Mann vor Ort kontrollieren und ein Strafverfahren einleiten.

Bad Bevensen - Kollision auf Fußgängerüberweg

Ein 57 Jahre alter Mann passierte laufend am 15.04.2026 gegen 09:40 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Medinger Straße. Dabei kollidierte ein Opel Astra mit dem 57-Jährigen. Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Klinikum eingeliefert.

Bad Bodenteich - Geschwindigkeitsmessung bei Grundschule

An der Hauptstraße in Bad Bodenteich, bei der dortigen Grundschule, führte die Polizei am Mittag des 15.04.2026 für rund eine Stunde eine Geschwindigkeitsmessung durch. Erlaubt war an der Messörtlichkeit eine Geschwindigkeit von 30 km/h. Innerhalb des Zeitraumes wurden insgesamt acht Verstöße festgestellt und geahndet. Der höchste Wert wurde mit 54 km/h gemessen.

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