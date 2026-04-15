Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geschwindigkeitsmessungen in allen drei Landkreisen ++ Über 200 Verstöße geahndet ++ Zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt ++ Diverse Kräfte in die Kontrollen involviert ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen (siehe hierzu Pressemitteilung zur Verkehrsunfallstatistik 2025 vom 14.04.2026).

Im Verlaufe des 14.04.2026 führte die Polizei in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen mehrere Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei waren neben der Lüneburger Verfügungseinheit auch Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeikommissariate in Lüchow und Uelzen sowie der dazugehörigen Polizeistationen und Kräfte der Bereitschaftspolizei in die Kontrollen involviert. Insgesamt wurden 202 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Davon waren 152 Verstöße im Bereich Lüneburg. Eine Vielzahl wurden auf der Bundesstraße 4 festgestellt. Den höchsten Wert erreichte ein PKW mit 153 km/h bei erlaubten 100 km/h. Auch im Uelzener Bereich wurde unter anderem an der Bundesstraße 4 gemessen. Der höchste Wert lag bei ebenfalls erlaubten 100 km/h bei gemessenen 146 km/h. Insgesamt wurden in Uelzen 33 Verstöße geahndet. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde unter anderem in den Ortschaften Küsten und Göhrde sowie auf der Kreisstraße 8 gemessen. Dabei wurden insgesamt 17 Verstöße festgestellt. Auf der Kreisstraße 8 erreichte ein Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 117 km/h (erlaubt 80 km/h). Zu den Geschwindigkeitsverstößen wurde an der Bundesstraße 4, Höhe Hoystorfer Berg, ein LKW mit technischen Mängeln an der Bereifung angehalten. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch im Landkreis Lüneburg wurde einem Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt. Bei dem betroffenen LKW konnte eine Überladung festgestellt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Die Polizei wird auch in den kommenden Tagen Geschwindigkeitsmessungen in den drei Landkreisen durchführen.

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