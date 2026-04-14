Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ E-Scooter Diebstähle ++ Kollision zwischen PKW und Radfahrerin ++ Ladendieb mit fremder Geldbörse angetroffen ++ Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 493 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14.04.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - E-Scooter Diebstähle

Die Lüneburger Polizei ermittelt zu Diebstählen von E-Scootern in den vergangenen Tagen in Lüneburg. Im Zeitraum vom 11.04.2026 bis zum 13.04.2026 wurden in der Bahnhofstraße sowie in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße entsprechende E-Scooter im Wert von jeweils wenigen Hundert Euro entwendet. Beide Fahrzeuge waren mit einem Schloss gesichert.

Lüneburg - Einbruchsversuch scheitert

Unbekannte versuchten am 13.04.2026 zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr durch einen Keller in ein Einfamilienhaus in der Dahlenburger Landstraße einzudringen. Dabei begaben sie sich auf das umfriedete, rückwärtig gelegene Grundstück und versuchten eine Kellertür des Wohnhauses zu öffnen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand nicht statt.

Adendorf - Einbruch am Tage - Durch Fenster eingestiegen

Am 13.04.2026 zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr wurde die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses im Jahnwegmit einem bislang unbekannten Gegenstand zerstört. Anschließend wurden die Räumlichkeiten des Hauses betreten. Als die eingedrungene Person die Bewohnerin im Wohnhaus bemerkten, flüchteten sie. Es wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Person wurde als schlank und ca. 1,70m groß beschrieben. Sie soll helle Kleidung getragen haben.

Lüneburg - Kollision zwischen PKW und Radfahrerin

Am 13.04.2026 gegen 17:50 Uhr beabsichtigte ein Seat Cupra die abknickende Vorfahrtsstraße an der Einmündung Mehlbachstrift geradeaus zu verlassen. Zeitgleich beabsichtigte eine 17 Jahre alte Radfahrerin der Vorfahrtsstraße in Richtung Mehlbachstrift zu folgen. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem sich die 17-Jährige leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf etwas über 2.000 Euro geschätzt.

Westergellersen - Durchfahrtsverbot kontrolliert

Das Durchfahrtsverbot im Bollweg in Westergellersen wurde am Vormittag des 13.04.2026 durch die Verfügungseinheit der Polizei Lüneburg kontrolliert. Dabei wurden innerhalb einer Stunde 30 Fahrzeuge angehalten. Insgesamt wurde vier Verstöße festgestellt.

Lüchow-Dannenberg

- keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Ladendieb mit fremder Geldbörse angetroffen

Ein polizeibekannter 46 Jahre alter Mann betrat trotz bestehendem Hausverbot am 13.04.2026 gegen 13:20 Uhr einen Supermarkt in der Veerßer Straße. Dort nahm er drei Dosen Bier aus der Auslage und zahlte lediglich eine davon, während er die anderen beiden Dosen in den Jackentaschen versteckte. Der Diebstahl fiel auf und der 46-Jährige wurde aufgehalten. Das Diebesgut verblieb vor Ort. Die Polizei konnte bei dem Ladendieb eine schwarze Geldbörse auffinden, welche augenscheinlich nicht ihm gehörte. Die Polizei geht davon aus, dass diese zuvor entwendet wurde. Sie wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den rechtmäßigen Eigentumsverhältnissen dauern an.

Rosche - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 493

Zwei PKW kollidierten am 13.04.2026 gegen 13:10 Uhr auf der Bundesstraße 493 zwischen Zarenthien und Pohlau. Dabei fuhren drei PKW hintereinander aus Richtung Lüchow kommend in Fahrtrichtung Uelzen. Das letzte Fahrzeug, ein VW Polo beabsichtigte die beiden vor ihm fahrenden PKW zu überholen. Während des Vorgangs scherte der vor dem Polo fahrende VW Lupe ebenfalls zum Überholvorgang aus. Die Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

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