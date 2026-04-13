Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - Schreckschusswaffe sichergestellt ++ Diebstahl aus Lagerhalle ++ Häusliche Gewalt - Alkoholisierter Mann erhält Wegweisung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen zwei Männern - Schreckschusswaffe sichergestellt

Am 12.04.2026 gegen 12:30 Uhr kam es im Pirolweg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 53 Jahren. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll einer der Männer mit einer Schreckschusspistole einen Warnschuss abgegeben werden. Die Polizei sperrte aufgrund des Einsatzes vorübergehend die Friedrich-Ebert-Brücke und konnte die Schreckschusswaffe bei dem 35-Jährigen sicherstellen. Der 53-Jährige wies leichte Verletzungen auf. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Betzendorf OT Drögennindorf - Diebstahl aus Lagerhalle

Im Zeitraum vom 12.04.2026 bis zum Morgen des 13.04.2026 wurden mehrere Palletten Saatgut und Pflanzenschutzmittel aus einer Lagerhalle in der Ortschaft Drögennindorf entwendet. Dabei kletterten nach ersten Erkenntnissen Unbekannte zunächst auf das umfriedete Gelände und brachen anschließend in die Lagerhalle gewaltsam ein. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen Zehntausend Euro. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Es werden insbesondere Hinweise zu einem möglichen LKW oder anderen auffälligen Fahrzeugen mit denen das Diebesgut abtransportiert worden sein könnte gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierende Person in Unterkunft

In einer Unterkunft in der Lüneburger Straße randalierte eine 32 Jahre alte Person in den Abendstunden des 12.04.2026. Dabei spuckte sie um sich und schlug einem Sicherheitsmitarbeiter gegen den Arm. Bereits zuvor ist die Person durch Beleidigungen aufgefallen. Sie erhielt ein Hausverbot und einen Platzverweis. Da sie beidem nicht nachkam wurde sie in Gewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Pedelec entwendet

In einem Fahrradparkhaus am Bahnhof in Lüneburg wurde im Verlaufe des 12.04.2026 ein Pedelec im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Dabei wurde das Fahrradschloss gewaltsam mit Hilfe eines Fahrradsattels zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Verkehrsunfall am Kreisverkehr

Am 13.04.2026 um kurz nach 07:00 Uhr fuhr ein PKW-BMW in einen Kreisverkehr in der Wallstraße ein. Dabei übersah die 19 Jahre alte Fahrerin einen Renault Clio, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Die Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde Niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Amt Neuhaus, Haar - Mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz gestürzt

Mit einem E-Scooter befuhr am 12.04.2026 gegen 20:00 Uhr eine 18 Jahre alte Frau die Hauptstraße in der Ortschaft Haar. Dabei stürzte sie ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich leicht. Die Polizei stellte fest, dass der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Die 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kleinkraftrad von Parkplatz entwendet

Von dem Parkplatz einer Sportanlage in dem Lindenweg wurde am Abend des 12.04.2026 ein Kleinkraftrad entwendet. Nach ersten Erkenntnissen ist dem Fahrzeugführer der Schlüssel zuvor aus der Hosentasche gefallen, sodass eine derzeit unbekannte Person, das Kleinkraftrad aufschließen konnte. Der Wert des Fahrzeuges liegt bei mehreren Hundert Euro.

Dannenberg - Brand einer Heizung

In der Ortschaft Schmarsau geriet am 12.04.2026 gegen 22:10 Uhr in einem Wohnhaus eine Nachtspeicherheizung in Brand. Ein Bewohner konnte die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers löschen. Die Feuerwehr konnte die Heizung aus dem Gebäude entfernen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus.

Uelzen

Bevensen-Ebstorf - Häusliche Gewalt - Alkoholisierter Mann erhält Wegweisung

Eine Wegweisung für 10 Tage erhielt ein Mann aus der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, nachdem er in der Nacht zum 13.04.2025 auf seine in Trennung lebende Ehefrau einschlug. Die Polizei stellte bei ihm eine Alkoholisierung von 1,82 Promille Atemalkoholkonzentration fest. Dem Mann wurden die Wohnungsschlüssel abgenommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der körperlich leicht verletzten Frau wurden diverse Hilfsangebote für Opfer von Häuslicher Gewalt dargelegt.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrenntlebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Uelzen - E-Scooter mit Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h

Eine Polizeistreife kontrollierte am 12.04.2026 gegen 19:30 Uhr in der Ripdorfer Straße einen E-Scooter mit Sitzvorrichtung. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 40 km/h erreichen konnte. Einen entsprechenden Versicherungsschutz und eine Fahrerlaubnis konnte der 31 Jahre alte Fahrer nicht vorweisen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

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