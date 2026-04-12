Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 11./12.04.2026 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Westergellersen - Diebstahl von Reitausrüstung auf Eventgelände

Im Verlauf einer Reitsportveranstaltung auf dem Turnierplatz Luhmühlen (Westergellerser Heide) brachen Unbekannte in der Freitagnacht mehrere Spinde auf und entwendeten hier verschiedenes Reitzubehör wie Sättel und Trensen. Nach erster Einschätzung dürfte insgesamt ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro eingetreten sein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - brennende Mülltonnen in der Weststadt

Am Sonntag wurde gegen 00:47 Uhr ein brennender Müllcontainer in einem Holzverschlag vor einem Mehrfamilienhaus in der Jägerstraße gemeldet. Durch das Feuer wurden neben Müllcontainer und Holzverschlag noch ein Baum und Teile des angrenzenden Mehrfamilienhauses (u.a. Balkongeländer und Scheiben) beschädigt. Eine Brandausweitung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zu Personenschäden kam es nicht. Bereits rund zwei Stunden vorher brannte in der Hermann-Schmidt-Straße eine Mülltonne. Hinweise zu möglichen Beobachtungen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - beeinflusst mit PKW unterwegs - keine Fahrerlaubnis

Am 12.04.2026, gegen 00:45 Uhr, wurde ein 24 Jahre alter Mann mit einem Pkw Seat in der Altenbrückertorstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügt und dazu unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein erster Test verlief positiv auf Kokain und Amphetamine. Weiterhin waren an dem Pkw noch fremde Kennzeichen angebracht. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Lüchow-Dannenberg

Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Freitagabend wurde ein Fahrzeugführer eines Pkw in Dannenberg kontrolliert. Im Rahmen dessen verlief bei dem 18-jährigen ein Drogentest positiv auf THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Schon am Samstagvormittag setzte sich der 18-jährige aber erneut ans Steuer und wurde im weiteren Verlauf erneut durch eine Streifenwagenbesatzung einer Kontrolle unterzogen. Erneut wurde eine Beeinflussung durch THC festgestellt. Den Fahrzeugführer erwarten entsprechende Verfahren.

Am Samstagnachmittag wurde zudem ein 40-jähriger Fahrzeugführer eines E-Scooters in Gartow kontrolliert. Bei diesem wurde eine Beeinflussung durch Alkohol und Cannabis festgestellt. Auch hier fand eine Blutentnahme statt und den Mann erwartet ein entsprechendes Verfahren.

Taxi gefahren - Rechnung nicht beglichen

In der Nacht auf Sonntag ließ sich ein 25-jähriger durch ein Taxi nach Hause bringen. Dem Taxifahrer sicherte der 25-jährige zu, dass er das Geld zum Bezahlen der Fahrt aus seiner Wohnung holen wolle. Anschließend kam er jedoch nicht mehr wieder.

Uelzen

Uelzen - schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Samstagvormittag in der Oldenstädter Straße in Uelzen gekommen. Im Kreuzungsbereich zur Tile-Hagemann-Straße kollidierte die 53 Jahre alte Fahrerin eines Ford Mondeo mit einer die Kreuzung querenden 61 Jahre alten Fahrerin eines Renault Twingo. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle hat die 51 Jahre alte Dame aus Uelzen die für sie "Rot" zeigende Lichtzeichenanlage übersehen und ist dann mit der vorfahrtberechtigten Fahrerin des Twingo zusammengestoßen. Beide Damen sind bei dem Unfall verletzt worden, wobei die 61 Jahre alte Dame zur Beobachtung stationär im Klinikum Uelzen aufgenommen werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, die Oldenstädter Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Uelzen - Mann randaliert im Klinikum, versucht Fahrrad zu entwenden und leistet danach Widerstand

Am Freitag wird gegen 17.45 Uhr ein 45 Jahre alter Uelzener aufgrund eines medizinischen Problems ins Klinikum Uelzen verbracht. Nach der Behandlung möchte er die Notaufnahme jedoch nicht verlassen und muss durch die Polizei "vor die Tür" gesetzt werden. Nach erfolgtem Platzverweis versucht der Mann in der Robert-Koch Str. in Uelzen ein E-Bike zu entwenden und wird hier durch Nachbarn beobachtet. Bei der nun erforderlichen Ingewahrsamnahme leistet er aktiv Widerstand, sodass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Auch bei dieser Maßnahme konnte der augenscheinlich beeinflusste Mann nur schwer gebändigt werden. Er hat dann die Nacht im Polizeigewahrsam verbracht und ist Beschuldigter in mehreren Strafverfahren.

Sachbeschädigung an Kirche und Eisdiele

Zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag an der St. Marien Kirche und in der Achterstraße in Uelzen gekommen. Unbekannte haben dort mehrere Graffitis an die Wände der Kirche und an einer dort ansässigen Eisdiele gesprüht. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0581-9300 entgegen.

Körperverletzung vor Lokal in der Gudesstraße

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung ist es am Samstagmorgen gegen 04.40 Uhr vor einem Lokal in der Gudesstraße gekommen. Ein 40 Jahre alter Mann habe zunächst eine Glasflasche in Richtung seines 29 Jahre alten Kontrahenten geworfen, diesen aber verfehlt. Im Anschluss hat der 40-Jährige schubst daraufhin den 29 Jahren alten Mann und seine 26 Jahre alte Begleiterin zu Boden. Im Anschluss folgt ein Gerangel indem der 40-Jährige ebenfalls verletzt worden sein soll. Entsprechende Strafverfahren gegen beide Parteien sind eingeleitet worden.

Bad Bevensen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag ist gegen 21.45 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Römstedter Straße in Bad Bevensen durchgeführt worden. Im Rahmen der Kontrolle ist festgestellt worden, dass der 22 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm ist die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet worden.

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