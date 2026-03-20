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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer 26-jährigen Fußgängerin und einem 36-jährigen Fahrradfahrer kam es am Donnerstagmorgen, 19. März 2026, in Resse.

Der Radfahrer aus Herten war gegen 7.15 Uhr auf der Straße Im Emscherbruch unterwegs, als die Fußgängerin aus Gelsenkirchen auf die Straße trat, um diese zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Personen stürzten und sich verletzten. Die Fußgängerin wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Auch der leicht verletzte Radfahrer wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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