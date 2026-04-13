Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Weitere Festnahme nach Einbruchsdelikten ++ Fahrer auf entwendeter Vespa unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fällt zivilen Polizeibeamten auf ++ Untersuchungshaftbefehl gegen 35-Jährigen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

In den späten Mittagsstunden des 09.04.2026 wurde eine zivile Besatzung des Zentralen Kriminaldienstes der Lüneburger Polizei in der Lüneburger Straße auf eine Vespa aufmerksam. Diese wurde wenige Tage zuvor nach einem Einbruch entwendet (siehe Pressemitteilung vom 09.04.2026). Bei dem Versuch den Fahrzeugführer zu kontrollieren, flüchtete dieser mit der Vespa. Rund eine halbe Stunde später wurde der Mann an einer Unterkunft in der Lüneburger Straße mit der Vespa angetroffen und kontrolliert. Der 35-Jährige war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Im Rahmen einer Durchsuchung des Mannes sowie seines mitgeführten Rucksacks konnte diverses Diebesgut aus Einbruchstaten in der Region aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde anschließend festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 35-Jährigen erlassen. Er ist zuvor mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen in der jüngeren Vergangenheit in und um Lüneburg dauern an.

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