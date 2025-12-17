Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Spürhund Cracker hatte den richtigen Riecher; Osnabrücker Zoll stellt Drogen im Wert von rund 100.000 Euro sicher

Osnabrück (ots)

Osnabrücker Zöllner stellten gegen Mittag des 13. Dezember 2025 bei einer Fahrzeugkontrolle 10.600 Gramm Amphetamin im Wert von rund 100.000 Euro sicher.

Die Ermittler überwachten den fließenden Verkehr aus den Niederlanden auf der Autobahn 30, als ein in Schweden zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den Pkw für eine Kontrolle auf den Parkplatz Bentheimer Wald in der Nähe der Grenzkontrollstelle.

In der Befragung gab die Reisende an, dass sie zu Besuch bei einer Freundin in Utrecht gewesen ist.

"Die bei unserem Einstieg in eine Kontrolle immer gestellte Frage nach verbotenen Gegenständen oder Betäubungsmitteln verneinte die Insassin des Pkws", so Christian Heyer, Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Da die Fahrerin äußerst nervös wirkte, entschlossen sich die Ermittler zu einer Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Hierbei kam auch Spürhund Cracker zum Einsatz. Er zeigte durch sein Verhalten an, dass sich im Bereich der Rücksitzbank Betäubungsmittel befanden. Dort entdeckten die Ermittler insgesamt 14 eingeschweißte Pakete. Beim Öffnen dieser Päckchen kamen 10.600 Gramm Amphetamin zum Vorschein.

Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Die Fahrerin wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl. Die Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

