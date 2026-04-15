Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw-Dieb braust bei Probefahrt mit Pkw davon ++ Ladendieb erhält Hausverbot - Platzverweis nicht nachgekommen - in Gewahrsam genommen ++ Alkoholisiert zur Polizei gefahren ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Vögelsen - Pkw-Dieb braust bei Probefahrt mit Pkw davon - Polizei hat Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt

Einen weißen VW Tiguan - Baujahr 2017 - konnte ein dreister Autodieb in den Abendstunden des 14.04.25 in Vögelsen "erbeuteten" und mit diesem wegfahren. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw verliefen ohne Erfolg. Der Besitzer des VW Tiguan hatte sein gebrauchtes Fahrzeug über ein Portal zum Verkauf eingestellt; worauf sich ein Mann via Handynummer meldete und noch am Abend des 14.04. zu einem Vertragsgespräch/Probefahrt erscheinen wollte. Gegen 19:30 Uhr erschien dann der potentielle Käufer in Vögelsen, so dass man eine Probefahrt vereinbarte, bei der der Besitzer auch mitfahren wollte. Für die Probefahrt fuhr der Besitzer noch einen anderen Pkw beiseite. Diesen Umstand nutzte der Pkw-Dieb fuhr allein mit dem Pkw VW Tiguan los und kehrte auch nicht wieder zurück. Nach einem Augenblick des Abwartens alarmierte der Besitzer die Polizei, die nun fahndet und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Taxi-Fahrer meldet verletzte Frau - Polizei ermittelt

Wegen eines möglichen Raubdelikts ermittelt die Polizei nach einem noch Vorfall in den Nachtstunden zum 15.04.26 im Bereich der Schützenstraße. Ein Taxifahrer hatte gegen 02:30 Uhr die Polizei verständigt, da die 39-Jährige, die aufgrund einer Feier aus Nordrhein-Westfalen nach Lüneburg gekommen war, verschiedene kleinere Verletzungen hatte. Die alkoholisierte Frau gab an, dass von der Feier einer Bekannten in einer Art Gaststätte im Bereich der Schützenstraße an einem Spielautomaten gespielt hatte. In der Folge sollen mehrere junge Männer ihr dann außerhalb der Lokalität das Handy entrissen haben und mit einem dunklen Pkw Kombi wegfahren sein. Die Polizei ermittelt und sucht mögliche Zeugen zwischen 02:00 und 02:30 Uhr im Umfeld der Schützenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb erhält Hausverbot - Platzverweis nicht nachgekommen - in Gewahrsam genommen

Einen Ladendieb mit einem bereits ausgesprochenen Hausverbot erkannten Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in den Abendstunden des 14.04.26 im Markt in der Grapengießerstraße wieder. Die Mitarbeiter konnten den 22-Jährigen gegen 21:15 Uhr vor dem Verlassen des Ladens stoppen. In der Folge kam der 22-Jährige dem Hausverbot nur widerwillig nach und verheilt sich provokant und aggressiv im Umfeld des Marktes, so dass alarmierte Polizeibeamte einen Platzverweis gegen den Mann aussprachen. Auch dieser kam der 22-Jährige nicht nach, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Barum, OT. St. Dionys - "Güllerührer" abtransportiert - 11.000 Euro Schaden

Einen Einschwenk-Zapfwellenmixer (Güllerührer) - fünf Meter lang - sowie die dazugehörigen Gelenkwellen transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 14.03. bis 14.04.26 von einem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Karl-der-Große-Straße. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb mit Seitenschneider - Mitarbeiter stoppt Täter

Einen 56-Jährigen beim professionellen Diebstahl zweier hochwertiger Jacken stoppte ein Mitarbeiter eines Geschäfts Am Markt in den Mittagsstunden des 14.04.26. Der Lüneburger hatte gegen 12:30 Uhr mit einem Seitenschneider die Sicherungen der Jacken (Wert: 400 Euro) durchtrennt und die Jacken an sich genommen. Der Mitarbeiter konnten den Dieb in der Folge stoppen und die Polizei alarmieren.

Bleckede - Trotz entzogener Fahrerlaubnis zur Polizei gefahren

Eine 44 Jahre alte Frau erschien am Nachmittag des 14.04.2026 auf der Polizeiwache in Bleckede und wollte sich unter Vorlage ihres Führerscheins bestätigen lassen im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Eine Überprüfung ergab, dass ihr die Fahrerlaubnis zuvor entzogen wurde und sie am selben Tag einen Gerichtstermin wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis versäumt hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend verließ sie die Dienststelle und wurde erneut beim Fahren mit einem PKW beobachtet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Senior entfernt sich nach Verkehrsunfall

In der Kirchstraße touchierte am 14.04.2026 gegen 17:10 Uhr ein Senior mit einem PKW, während eines Parkvorgangs, einen ordnungsgemäß abgestellten VW Touran. Anschließend entfernte sich der Senior unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei konnte den Verursacher ermitteln. Der Sachschaden liegt bei etwas über 2.000 Euro.

Uelzen

Ebstorf - Alkoholisiert zur Polizei gefahren

Am Vormittag des 14.04.2026 fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem E-Bike zur Polizeistation in Ebstorf. Dort hatte er einen Termin aufgrund einer Beschuldigtenvernehmung zu einer vorherigen Trunkenheitsfahrt mit einem PKW. Die Polizei stellte fest, dass der Mann mit fast zwei Promille erneut unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da er zuvor mit dem E-Bike zur Dienststelle gefahren ist, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein weiteres Strafverfahren wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde ihm bereits bei der vorherigen Trunkenheitsfahrt im Februar abgenommen.

Ebstorf - Senior stürzt alleinbeteiligt vom Pedelec

Am 14.04.2026 stürzte ein Senior alleinbeteiligt gegen 10:40 Uhr von seinem Pedelec, als er die Lüneburger Straße in Richtung Lüneburg entlangfuhr und auf den Gehweg fahren wollte. Der Senior verletzte sich leicht und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Rosche - PKW auf Bundesstraße fängt an zu qualmen

Am frühen Morgen des 15.04.2026 qualmte ein Fahrzeug auf der Bundesstraße 191, Höhe der Ortschaft Probien. Nachdem die Fahrerin den PKW neben der Fahrbahn abstellte, wurde der Brand durch einen Verkehrsteilnehmer gelöscht. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Polizei geht von einer technischen Ursache aus.

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