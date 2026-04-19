Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 18./19.04.26 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18./19.2026

Lüneburg

Adendorf - Diebstahl aus Wohnung Am Sonnabendnachmittag wird eine Geldbörse aus einem Haus m Bereich der Bergstraße entwendet. Die Haustür wird aufgrund eines Notrufs für den Rettungsdienst aufgelassen. Dies nutzt eine unbekannte Täterschaft aus, um das Haus unberechtigt zu betreten und eine Geldbörse zu entwenden.

Vastorf- Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte Täter verschaffen gewaltsam sich Zutritt zu einer Lagerhalle im Ortsteil Volksdorf. Aus der Lagerhalle werden diverse Gerätschaften, Werkzeuge und weiteres Diebesgut entwendet.

Bleckede - Verkehrsunfall unter Einfluss In der Hauptstraße fährt der Unfallverursacher in den frühen Morgenstunden des 18.04. mit einem unversicherten Mofa ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße und übersieht hierbei den bevorrechtigten Pkw. Beim Zusammenstoß wird der Unfallverursacher leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstehen Sachschäden. Bei dem Unfallverursacher wird ein Atemalkoholwert von 1,20 Promille festgestellt. Die ärztliche Behandlung des Unfallverursachers wurde durch eine Blutentnahme ergänzt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bleckede - Brand eines Sportbootes

In der Nacht vom 18.04 auf den 19.04.2026 gerät ein Sportboot im Bereich des Sportboothafens in Bleckede aus ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Boot kann nach Ablöschen durch die Feuerwehr geborgen werden. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg

Mutmaßliche Ladendiebin verletzt Mitarbeiter Eine 31 Jahre alte Frau hat am Samstagnachmittag in einem Supermarkt an der Straße St. Georg offenbar Lebensmittel gestohlen und auf der Flucht einen sie verfolgenden Mitarbeiter verletzt. Die 31-jährige Tatverdächtige packte gegen 15.15 Uhr Lebensmittel im Wert von knapp 100 Euro in einen leeren Kinderwagen und verließ den Supermarkt dann unter Mitwirkung einer 65-jährigen Komplizin durch den Eingang. Eine Mitarbeiterin hatte dies nach Hinweis eines Kunden beobachtet und stellte sie zunächst vor dem Markt, daraufhin flüchtete die Frau, den Kinderwagen ließ sie zurück. Ein 25-jähriger Mitarbeiter kam hinzu und verfolgte die Frau weiter, die in der Jeetzelallee Richtung Prochaskaplatz flüchtete. Auf der Flucht bewarf die Frau ihren Verfolger mit einem Stock, der diesen am Oberschenkel traf und leicht verletzte. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte stellten die Flüchtende in der Jeetzelallee Höhe Werder. Bei der Durchsuchung der Frau wurde weiteres mutmaßliches Diebesgut aus einem anderen Geschäft aufgefunden.

Uelzen

Oetzen, OT Stöcken - Brand in Hackschnitzellager breitet sich aus Am Abend des 17.04.2026 geriet in der Ortschaft Stöcken ein Hackschnitzellager in Brand. Das Feuer weitete sich auf ein angrenzendes Fernwärmeheizwerk aus. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf über 500.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11 zwischen Barum und Vinstedt Am Nachmittag des 17.04.2026 kommt der 59-Jährige, männliche Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidiert er mit einem Straßenbaum und wird im weiteren Verlauf mit seinem PKW auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Der PKW geriet in Brand. Der stark eingeklemmte Fahrzeugführer verbrennt in seinem PKW. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Lüder - Diebstahl aus einem PKW

In der Nacht von dem 16.04 auf den 17.04.2026 wurde die Seitenscheibe eines geparkten PKW eingeschlagen. Aus dem PKW wurde ein Portemonnaie sowie mehrere Reisekoffer entwendet.

Uelzen - Brand eines Motorrads

Am Nachmittag des 17.04.2026 wird durch einen aufmerksamen Passanten eine Rauchentwicklung in einer Garage entdeckt. Dieser wählt unverzüglich den Notruf und alarmiert die Feuerwehr. Durch die Feuerwehr wird in der Garage in brennendes Motorrad festgestellt und abgelöscht. Ein ebenfalls in der Garage befindlicher PKW wird ebenfalls durch die Hitze beschädigt. Eine Ausbreitung des Feuers konnte durch den aufmerksamen Passanten sowie das zügige Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Wrestedt - Brand einer Strohmiete

Am Nachmittag des 18.04.2026 geriet eine Strohmiete von circa 40 Strohballen in Brand. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Uelzen - Schwerer Verkehrsunfall Am Vormittag des 18.04.2026 befuhr ein 68-Jähriger Fahrzeugführer die B 71 aus Uelzen kommend in Fahrtrichtung Oldenstadt und beabsichtigte auf die B4 aufzufahren. Dabei überschätze dieser nach eigenen Angaben den Abstand zum entgegenkommenden LKW. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 68-Jährige Fahrzeugführer wurde dadurch schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren auf Grund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Die B 71 war für die Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

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