Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ PKW verunfallt alleinbeteiligt ++ Fahrer verstirbt am Einsatzort ++ Kreisstraße 11 über mehrere Stunden gesperrt ++ Weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Natendorf

Am 17.04.2026 verstarb ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 11. Der Mann war zuvor gegen 14:10 Uhr mit seinem PKW von Barum kommend in Fahrtrichtung Vinstedt gefahren. Zu Beginn einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde anschließend auf einen Acker geschleudert. Dort fing der PKW Feuer und stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Der Fahrer konnte nicht gerettet werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Für die Bergungsarbeiten und Spurensicherung wurde die Kreisstraße bis in die frühen Abendstunden gesperrt.

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