Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brandgeschehen in der Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen kurz vor 07:00 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Polizei und Berufsfeuerwehr aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung in einer Gaststätte in der Gutenbergstraße im Saarbrücker Stadtteil Alt-Saarbrücken. Das Brandgeschehen führte zu einer starken Rauchentwicklung, die auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus betraf. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht und der Einsatz nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen nach ca. 2 Stunden beendet werden. Evakuierungsmaßnahmen von Bewohnern waren nicht von Nöten. Es entstand ein Gebäudeschaden, Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die angrenzenden Straßenzüge mussten während des Einsatzes teilweise gesperrt werden. Die Feststellung der Brandursache ist nun Teil weiterer polizeilicher Ermittlungen.

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